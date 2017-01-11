Пусковые установки «Тополь» вышли на маршруты боевого патрулирования в Тверской области



РТ-2ПМ "Тополь" на шасси МАЗ-7917. Фото Мити Алешковского, "Лента.ру" РТ-2ПМ "Тополь" на шасси МАЗ-7917. Фото Мити Алешковского, "Лента.ру"

ЦАМТО, 11 января. Первое в 2017 году тактическое занятие с выводом автономных пусковых установок ПГРК «Тополь» на полевые позиции началось в самом западном – Бологовском соединении РВСН (Тверская область).

В ходе занятия будут отработаны мероприятия по приведению частей и подразделений соединения в готовность к выводу в полевые районы, выходу ракетных дивизионов подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) на маршруты боевого патрулирования и несению боевого дежурства на полевых позициях в условиях, приближенных к боевым.

Особое внимание во время практических действий войск будет уделено вопросам противодействия воздушному и наземному противнику, отражения нападений диверсионно-разведывательных групп, сохранения боеспособности и выполнения боевых задач в сложных условиях обстановки. Одной из самых приоритетных задач станет отработка широкого перечня вопросов по поиску, блокированию и уничтожению условных диверсионно-разведывательных формирований в ночное время.

К данному мероприятию привлечено около 200 новобранцев, освоивших программу общевойсковой подготовки.

В зимнем периоде обучения в РВСН запланировано проведение более 130 мероприятий боевой подготовки, в числе которых – тактические учения и занятия с ракетными полками и ракетными дивизионами, а также ряд командно-штабных учений с ракетными объединениями и соединениями под руководством командующего РВСН и командующих ракетными армиями, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.