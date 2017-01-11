Пусковые установки «Тополь» вышли на маршруты боевого патрулирования в Тверской области
|
Отрасли и сферы: Ракетные комплексы и артиллерия + Состояние и перспективы ОПК
|
РТ-2ПМ "Тополь" на шасси МАЗ-7917. Фото Мити Алешковского, "Лента.ру"
ЦАМТО, 11 января. Первое в 2017 году тактическое занятие с выводом автономных пусковых установок ПГРК «Тополь» на полевые позиции началось в самом западном – Бологовском соединении РВСН (Тверская область).
В ходе занятия будут отработаны мероприятия по приведению частей и подразделений соединения в готовность к выводу в полевые районы, выходу ракетных дивизионов подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) на маршруты боевого патрулирования и несению боевого дежурства на полевых позициях в условиях, приближенных к боевым.
Особое внимание во время практических действий войск будет уделено вопросам противодействия воздушному и наземному противнику, отражения нападений диверсионно-разведывательных групп, сохранения боеспособности и выполнения боевых задач в сложных условиях обстановки. Одной из самых приоритетных задач станет отработка широкого перечня вопросов по поиску, блокированию и уничтожению условных диверсионно-разведывательных формирований в ночное время.
К данному мероприятию привлечено около 200 новобранцев, освоивших программу общевойсковой подготовки.
В зимнем периоде обучения в РВСН запланировано проведение более 130 мероприятий боевой подготовки, в числе которых – тактические учения и занятия с ракетными полками и ракетными дивизионами, а также ряд командно-штабных учений с ракетными объединениями и соединениями под руководством командующего РВСН и командующих ракетными армиями, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.
11.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
12.01.2017 Под Тверью дивизионы ПГРК "Тополь" вышли на маршруты боевого патрулирования
23.12.2016 Чем вооружилась армия России в 2016 году
19.12.2016 Щит безопасности прочен
13.12.2016 Золотые бесполезные ракеты: что противопоставляет Пентагон ядерным силам РФ
31.10.2016 "Полагаю, Когогин будет просить аудиенции Путина": кто ответит за "ядерную" сороконожку?
24.10.2016 В Серпухове откроют мемориальный комплекс с пусковой установкой "Тополь"
27.09.2016 Россия проверила свои "Тополя"
27.09.2016 В РВСН завершилось масштабное учение с условными пусками ракет