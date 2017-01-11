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Фракция ЛДПР отправила письмо в офис нацразведки США

12.01.2017 РИА Новости 59 0
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Госдума
Госдума
Источник: positime.ru

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Фракция ЛДПР отправила письмо в офис национальной разведки США с разъяснением позиции партии по высказываниям ее лидера о победе Дональда Трампа на выборах президента в США, сообщила пресс-служба ЛДПР.

Ранее председатель ЛДПР Владимир Жириновский был упомянут в докладе национальной разведки США о влиянии России на выборы в Америке из-за его слов о том, что в России с радостью воспримут избрание Трампа.

"От фракции ЛДПР отправлено письмо в офис национальной разведки США. В нём уточняется, что политик нигде не заявлял, что в случае победы Трампа вся Россия поднимет бокал шампанского, хотя симпатизирующих Трампу хватало. Это было исключительно предложение Владимира Жириновского, которое он реализовал сразу после объявления результатов выборов", - говорится в сообщении.

Почти сразу после объявления победы Трампа пресс-служба ЛДПР пригласила журналистов в приемную лидера партии в Госдуме на праздничное собрание фракции, посвященное итогам выборов в США. Пришедших ждал накрытый стол, который, по словам Жириновского, обошелся ему в 100 тысяч рублей.

К тому же, как сообщает пресс-служба, политик готов выслать американским аналитикам ящик с шампанским. "Но если некоторым американским аналитикам хочется пригубить русское шампанское, то председатель ЛДПР готов выслать ящик с игристым", - добавляется в сообщении пресс-службы.

11.01.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
США
Персоны
Жириновский Владимир
Трамп Дональд

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