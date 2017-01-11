Фракция ЛДПР отправила письмо в офис нацразведки США
|
|
Госдума
Источник: positime.ru
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Фракция ЛДПР отправила письмо в офис национальной разведки США с разъяснением позиции партии по высказываниям ее лидера о победе Дональда Трампа на выборах президента в США, сообщила пресс-служба ЛДПР.
Ранее председатель ЛДПР Владимир Жириновский был упомянут в докладе национальной разведки США о влиянии России на выборы в Америке из-за его слов о том, что в России с радостью воспримут избрание Трампа.
"От фракции ЛДПР отправлено письмо в офис национальной разведки США. В нём уточняется, что политик нигде не заявлял, что в случае победы Трампа вся Россия поднимет бокал шампанского, хотя симпатизирующих Трампу хватало. Это было исключительно предложение Владимира Жириновского, которое он реализовал сразу после объявления результатов выборов", - говорится в сообщении.
Почти сразу после объявления победы Трампа пресс-служба ЛДПР пригласила журналистов в приемную лидера партии в Госдуме на праздничное собрание фракции, посвященное итогам выборов в США. Пришедших ждал накрытый стол, который, по словам Жириновского, обошелся ему в 100 тысяч рублей.
К тому же, как сообщает пресс-служба, политик готов выслать американским аналитикам ящик с шампанским. "Но если некоторым американским аналитикам хочется пригубить русское шампанское, то председатель ЛДПР готов выслать ящик с игристым", - добавляется в сообщении пресс-службы.
11.01.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
12.01.2017 Трамп вновь пообещал снизить стоимость самолета F-35
12.01.2017 Военный эксперт: "Стратегия по устрашению России развалится на части" (Focus)
12.01.2017 СМИ: Тиллерсон считает, что Россия представляет угрозу странам НАТО
12.01.2017 В Кремле назвали истерикой действия администрации Обамы
12.01.2017 Американские военные направили в Японию новейшие истребители F-35
12.01.2017 Эстония проводит учения перед лицом российской угрозы (Le Monde)
11.01.2017 Военные новости: военно-морские амбиции Ирана
11.01.2017 Силы специального отвлечения