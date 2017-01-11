Полк с ЗРС С-400 «Триумф» начал боевое дежурство по защите неба Москвы
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ЗРК С-400 Триумф охраняет воздушные рубежи Москвы и центральных промышленных районов РФ
Источник: Артем Житенев / РИА Новости
В 2017 году бригада ПВО Северного флота также получит на вооружение новые зенитные ракетные системы
В среду в Подмосковье на боевом дежурстве зенитчики используют новый полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф». К несению службы по противовоздушной обороне Москвы и центрального промышленного района России приступили боевые расчеты зенитного ракетного полка подмосковного соединения ПВО Воздушно-космических сил, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Новая ЗРС С-400 «Триумф» прибыла в пункт постоянной дислокации в Подмосковье с полигона Капустин Яр в Астраханской области в декабре после успешного проведения начальных боевых стрельб и приема новой системы от представителей завода-изготовителя, передает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны.
В этом году в Воздушно-космические войска РФ поступят четыре системы ПВО С-400 «Триумф».
По словам начальника пресс-службы Северного флота капитана 1-го ранга Вадима Серги, бригада ПВО Северного флота, на вооружении которой будут стоять ЗРС С-400 «Триумф», заступит на боевое дежурство в 2017 году. Она будет защищать воздушные границы Российской Федерации с арктических направлений, передает телеканал «Звезда».
Расчеты комплексов провели контрольные стрельбы на полигоне Капустин Яр.
ЗРС С-400 «Триумф» разработана и произведена концерном ВКО «Алмаз — Антей». Она предназначена для высокоэффективной защиты объектов от ударов всеми видами средств воздушного нападения и способна вести одновременный обстрел до 36 целей с наведением на них до 72 ракет. Дальность обнаружения — около 600 км, зона прикрытия — до 600 км.
Юлия Горностаева
11.01.2017
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