Полк с ЗРС С-400 «Триумф» начал боевое дежурство по защите неба Москвы



ЗРК С-400 Триумф охраняет воздушные рубежи Москвы и центральных промышленных районов РФ

Источник: Артем Житенев / РИА Новости ЗРК С-400 Триумф охраняет воздушные рубежи Москвы и центральных промышленных районов РФИсточник: Артем Житенев / РИА Новости

В 2017 году бригада ПВО Северного флота также получит на вооружение новые зенитные ракетные системы

В среду в Подмосковье на боевом дежурстве зенитчики используют новый полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф». К несению службы по противовоздушной обороне Москвы и центрального промышленного района России приступили боевые расчеты зенитного ракетного полка подмосковного соединения ПВО Воздушно-космических сил, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Новая ЗРС С-400 «Триумф» прибыла в пункт постоянной дислокации в Подмосковье с полигона Капустин Яр в Астраханской области в декабре после успешного проведения начальных боевых стрельб и приема новой системы от представителей завода-изготовителя, передает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны.

В этом году в Воздушно-космические войска РФ поступят четыре системы ПВО С-400 «Триумф».

По словам начальника пресс-службы Северного флота капитана 1-го ранга Вадима Серги, бригада ПВО Северного флота, на вооружении которой будут стоять ЗРС С-400 «Триумф», заступит на боевое дежурство в 2017 году. Она будет защищать воздушные границы Российской Федерации с арктических направлений, передает телеканал «Звезда».

Расчеты комплексов провели контрольные стрельбы на полигоне Капустин Яр.

ЗРС С-400 «Триумф» разработана и произведена концерном ВКО «Алмаз — Антей». Она предназначена для высокоэффективной защиты объектов от ударов всеми видами средств воздушного нападения и способна вести одновременный обстрел до 36 целей с наведением на них до 72 ракет. Дальность обнаружения — около 600 км, зона прикрытия — до 600 км.

Юлия Горностаева