В Кремле назвали истерикой действия администрации Обамы



Президент США Барак Обама на саммите G20 в Ханчжоу

Источник: Jonathan Ernst / REUTERS Президент США Барак Обама на саммите G20 в ХанчжоуИсточник: Jonathan Ernst / REUTERS

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Москва считает заявления о наличии у России компромата на избранного президента США Дональда Трампа попыткой навредить двусторонним отношениям, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее CNN сообщил со ссылкой на неназванных американских чиновников, что у Москвы якобы есть материалы, компрометирующие Трампа. Как утверждает телеканал, об этом говорится в докладе спецслужб, представленном уходящему и избранному президентам США.

При этом отмечалось, что точных подтверждений этой информации у разведки нет. По информации CNN, компрометирующие данные собирал экс-сотрудник британской разведки, а финансировали его группы, которые поддерживали соперников Трампа на выборах.

"Почему нужно продолжение этого истеричного состояния? С тем, чтобы принудительно оставить отношения в русле деградации, не позволить кому-то просто задуматься, насколько это соответствует интересам двух стран, мирового сообщества, и что можно сделать, чтобы от тотальной конфронтации перейти к конструктивизму в отношениях", - заявил Песков, комментируя сообщения СМИ.

Представитель Кремля также отметил, что данные о наличии у Москвы компромата на избранного президента США являются "абсолютным вымыслом".