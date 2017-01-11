Доля призывников с высшим образованием достигла почти 20%



Военнослужащие ВС РФ с БЛА "Тахион"

Источник: Пресс-служба Минобороны России, архив Военнослужащие ВС РФ с БЛА "Тахион"Источник: Пресс-служба Минобороны России, архив

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Призывников с высшим образованием сейчас почти 20% от общего количества, это значительно больше, чем 15 лет назад, заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Василий Тонкошкуров.

"Оценивая качественный состав молодого пополнения, поступающего на комплектование войск, необходимо отметить значительную долю граждан, имеющих высшее образование. Если 15 лет назад граждан с высшим образованием призывалось лишь около 3%, то сейчас этот показатель составляет более 19%", - сказал Тонкошкуров на подведении итогов осеннего призыва.

По его словам, по закону им предоставляется право выбора: либо один год службы по призыву, либо два года - по контракту.

"Военнослужащих с высшим образованием мы, как правило, направляем в учебные соединения и воинские части для подготовки специалистов, а наиболее одаренных - в научные роты", - добавил Тонкошкуров.