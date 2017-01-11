БДК "Иван Грен" весной выйдет в море на очередной этап испытаний
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Большой десантный корабль "Иван Грен" проекта 11711 на якоре в Финском заливе, 21.08.2016
Источник: Curious / forums.airbase.ru
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Большой десантный корабль (БДК) "Иван Грен" проекта 11711 весной отправится в море на очередной этап заводских ходовых испытаний, сообщил РИА Новости пресс-секретарь судостроительного завода "Янтарь" Сергей Михайлов.
Ранее сообщалось, что "Иван Грен" должен быть передан Военно-морскому флоту до конца 2016 года.
"Сейчас корабль на заводе, на нем проводятся работы, необходимость которых была выявлена в ходе первого этапа испытаний. Как только закончатся эти работы, весной "Иван Грен" продолжит заводские испытания в море, и все будет зависеть от того, насколько успешно они пройдут", - сказал Михайлов.
Он добавил, что в соответствии с обновленными планами передача корабля должна состояться в 2017 году.
"Иван Грен" - головной корабль проекта 11711, разработанного в ОАО "Невское проектно-конструкторское бюро". Он был заложен на заводе "Янтарь" в декабре 2004 года, спущен на воду в мае 2012 года. По заказу Минобороны РФ ПСЗ "Янтарь" строит еще один корабль этого проекта - БДК "Пётр Моргунов", который должен быть передан флоту в 2018 году.
БДК проекта 11711 обладают водоизмещением в 5 тысяч тонн, автономностью плавания до 30 суток и способны развивать скорость до 18 узлов. Длина корабля - 120 метров, ширина - 16,5 метра, численность экипажа - 100 человек. На вооружении две шестиствольные 30-миллиметровые артиллерийские установки АК-630М, а также два транспортно-боевых вертолета Ка-29. Большой десантный корабль предназначен для высадки десанта, перевозки боевой техники и оборудования.
11.01.2017
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