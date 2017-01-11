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Россия в 2018 году поставит Казахстану четыре вертолета Ми-35М

12.01.2017 РИА Новости 56 0
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Ми-35М
Один из первых полученных Силами воздушной обороны Казахстана боевых вертолетов Ми-35М (бортовой номер "02 красный"). Алма-Ата, 12.12.2016
Источник: Максим Морозов / russianplanes.net

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" в 2018 году поставит Казахстану четыре транспортно-боевых вертолета Ми-35М, сообщает в среду пресс-служба холдинга.

"Холдинг "Вертолеты России" по линии АО "Рособоронэкспорт" поставит Министерству обороны Казахстана в 2018 году четыре транспортно-боевых вертолета Ми-35М. Контракт заключен", - говорится в сообщении.

Контракт на поставку Ми-35М в Казахстан предусматривает расчеты в российских рублях, что также подтверждает стратегический характер сотрудничества между сторонами, отметили в холдинге.

"Вертолет Ми-35М постепенно идет на замену обширного парка вертолетов Ми-24 во всем мире. Хотелось бы отметить, что Ми-24 являлся уникальной машиной для своего времени и за годы эксплуатации неоднократно подтверждал свою высокую боевую эффективность. Однако мы не стоим на месте, и конструкторами МВЗ им. М.Л. Миля на базе вертолета Ми-24 был разработан новый вертолет Ми-35М", - отметил заместитель гендиректора "Вертолетов России" по продажам Владислав Савельев.

По его словам, у Ми-35М значительно расширены возможности применения, так как он может выполнять боевые задачи в любое время суток и при любых погодных условиях. Кроме того, повышена выживаемость в воздухе за счет установки современных элементов защиты, усовершенствованы летно-технические характеристики.

Парк вертолетов российского производства в Казахстане сегодня составляет около 200 единиц. Сегодня военные, правоохранительные и спасательные ведомства Казахстана используют все основные модели производства "Вертолетов России": военно-транспортные, противопожарные и поисково-спасательные модификации серии Ми-8/17, многоцелевые вертолеты Ка-32A11BC, а также транспортно-боевые вертолеты Ми-24В и тяжелые транспортные Ми-26Т.

11.01.2017
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принадлежат РИА Новости
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Казахстан
Россия
Продукция
Ка-32
Ми-24
Ми-26
Ми-35
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Ми-8
Компании
Вертолеты России
МВЗ им. Миля
РОЭ

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