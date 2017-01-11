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Казахстан в 2018 году получит от РФ четыре Ми-35М, купленных за рубли

12.01.2017 ИТАР-ТАСС 54 0
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Ми-35М
Источник: © Ладислав Карпов/ТАСС

Транспортно-боевые Ми-35М предназначены для уничтожения бронетехники и огневой поддержки подразделений сухопутных войск

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) в 2018 году поставит Министерству обороны Казахстана четыре транспортно-боевых вертолета Ми-35М, расчеты по контракту предусмотрены в российских рублях. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

"Холдинг "Вертолеты России" по линии АО "Рособоронэкспорт" поставит Министерству обороны Казахстана в 2018 году четыре транспортно-боевых вертолета Ми-35М. Контракт заключен в рамках практической реализации Договора между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о военно-техническом сотрудничестве", - говорится в сообщении.

В холдинге добавили, что контракт предусматривает расчеты в российских рублях.

Отметим, что российские компании традиционно отчитываются о поставках вооружения и военной техники за рубеж, используя в качестве денежной единицы доллары США. Однако после введения западных санкций против РФ стала допускаться возможность осуществления расчетов по контрактам в национальной валюте, в том числе в российских рублях.

Транспортно-боевые Ми-35М предназначены для уничтожения бронетехники и огневой поддержки подразделений сухопутных войск, а также транспортирования личного состава, эвакуации раненных, перевозки грузов и выполнения других задач. Вертолеты оснащены современным высокоточным оружием и способны выполнять боевые задачи круглосуточно в различных метеоусловиях.

Казахстан является одним их крупнейших и давних эксплуатантов российских вертолетов. Парк вертолетов российского производства в Казахстане сегодня составляет около 200 единиц. Военные, правоохранительные и спасательные ведомства Казахстана используют все основные модели российских вертолетов: военно-транспортные, противопожарные и поисково-спасательные модификации серии Ми-8/17, многоцелевые вертолеты Ка-32A11BC, а также транспортно-боевые вертолеты Ми-24В и тяжелые транспортные Ми-26Т.

11.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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