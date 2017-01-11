Из Азербайджана в Афганистан отправили группу миротворцев



Вооруженные силы Азербайджана Вооруженные силы Азербайджана

БАКУ, 11 янв — РИА Новости, Вугар Гасанов. Группа миротворцев из Азербайджана отправлена в Афганистан, сообщает в среду Минобороны республики.

"В соответствии с планом в ротационном порядке группа миротворцев вооруженных сил Азербайджана, состоящая из 41 военнослужащего, отправлена в Афганистан для продолжения службы в составе миссии "Решительная поддержка", — сообщило оборонное ведомство.

Миротворческая миссия вооруженных сил Азербайджана в Афганистане началась с 20 ноября 2002 года. В настоящее время в данной миссии в Афганистане принимают участие 90 военнослужащих.