ИГ и талибы объявили друг другу "священную войну"



Боевики ИГИЛ (запрещена в РФ)

Источник: AP Боевики ИГИЛ (запрещена в РФ)Источник: AP

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ) и афганское радикальное движения "Талибан" объявили друг другу "священную войну - джихад", сообщило в среду радио "Машаль".

Радиостанция приводит слова главы управления полиции провинции Гельменд на юге Афганистана Наби Джана Муллахейла, утверждающего, что правоохранительные органы располагают соответствующими документами.

Сообщения о столкновениях талибов с боевиками ИГ ранее поступали из провинций Нангархар и Забуль.