ИГ и талибы объявили друг другу "священную войну"
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Боевики ИГИЛ (запрещена в РФ)
Источник: AP
Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ) и афганское радикальное движения "Талибан" объявили друг другу "священную войну - джихад", сообщило в среду радио "Машаль".
Радиостанция приводит слова главы управления полиции провинции Гельменд на юге Афганистана Наби Джана Муллахейла, утверждающего, что правоохранительные органы располагают соответствующими документами.
Сообщения о столкновениях талибов с боевиками ИГ ранее поступали из провинций Нангархар и Забуль.
11.01.2017
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