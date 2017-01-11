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ИГ и талибы объявили друг другу "священную войну"

12.01.2017 Интерфакс 126 0
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Боевики ИГИЛ
Боевики ИГИЛ (запрещена в РФ)
Источник: AP

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ) и афганское радикальное движения "Талибан" объявили друг другу "священную войну - джихад", сообщило в среду радио "Машаль".

Радиостанция приводит слова главы управления полиции провинции Гельменд на юге Афганистана Наби Джана Муллахейла, утверждающего, что правоохранительные органы располагают соответствующими документами.

Сообщения о столкновениях талибов с боевиками ИГ ранее поступали из провинций Нангархар и Забуль.

11.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс
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Афганистан

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