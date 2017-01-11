На российской базе в Армении летчики обучаются полетам в сложном климате



Военно-транспортный вертолет Ми-8МТВ-5

Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ Военно-транспортный вертолет Ми-8МТВ-5Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

ЕРЕВАН, 11 янв - РИА Новости, Гамлет Матевосян. Экипажи вертолетов армейской авиации российской авиационной военной базы в Армении приступили к одиночной подготовке и полетам в сложных климатических условиях, сообщила пресс-служба Южного военного округа РФ.

"Инструкторы-пилоты обучают молодых летчиков и борттехников пилотированию на современных военно-транспортных вертолетах Ми-8МТ и ударных Ми-24П в высокогорной горно-скалистой местности в дневное и ночное время суток на высотах от 1,5 до 3 тысяч метров над уровнем моря", - сообщили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, перед началом полетов весь летный состав авиабазы прошел медицинскую комиссию для получения допуска к полетам и отработал этапы наземной теоретической и практической подготовки в горной местности.

Молодые пилоты армейской авиации после завершения начальной одиночной подготовки в середине февраля приступят к отработке простого и сложного пилотирования вертолетов Ми-8МТ и Ми-24П в горной местности в одиночном порядке и в составе звеньев.

Российская авиабаза ЮВО, дислоцированная на аэродроме Эребуни в Ереване, сформирована в 1995 году. В ноябре 1998 года на базу из РФ были передислоцированы многоцелевые истребители МиГ-29. В июле 2001 года из размещенных в Эребуни частей была сформирована авиационная база, ставшая воздушной компонентой 102-й военной базы, дислоцированной в Гюмри. В конце 2013 года в состав авиабазы вошла вертолетная эскадрилья. В декабре 2015 - феврале 2016 года из РФ были передислоцированы на аэродром Эребуни в Ереване ударные вертолеты Ми-24П и военно-транспортные Ми-8МТ.