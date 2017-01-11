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Зенитный ракетный полк с C-400 заступил на боевое дежурство в Подмосковье

12.01.2017 ИТАР-ТАСС 92 0
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С-400 "Триумф"
Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"
Источник: www.pravda.ru

Соединение несет дежурство по противовоздушной обороне Москвы и центрального промышленного района России

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Зенитный ракетный полк, оснащенный новой зенитной ракетной системой С-400 "Триумф", заступил на боевое дежурство в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"В среду, 11 января, боевые расчеты зенитного ракетного полка подмосковного соединения ПВО Воздушно-космических сил, принявшие на вооружение новый полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", приступили к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне города Москвы и центрального промышленного района России", - говорится в сообщении.

В ведомстве также заявили, что еще четыре "Триумфа" поступят на вооружение Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в 2017 году.

"Всего в 2016 году четыре зенитных ракетных полка перевооружены на зенитную ракетную систему С-400 "Триумф". Еще четыре ЗРС С-400 поступят на вооружение ВКС в 2017 году", - говорится в сообщении.

11.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ

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