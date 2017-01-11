Поздняков: истребитель шестого поколения должен без команды катапультировать пилота



Источник: © Виталий Невар/ТАСС Источник: © Виталий Невар/ТАСС

Генеральный директор НПП "Звезда" отметил, что в стрессовой ситуации летчик может потерять ощущение высоты и пространственного положения

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Пилотируемый вариант истребителя шестого поколения, работы над которым уже начались в России, должен обладать автоматикой, способной без команды пилота катапультировать его в случае опасности. Такое мнение в интервью ТАСС высказал генеральный директор - главный конструктор Научно-производственного предприятия (НПП) "Звезда" (разработчик и производитель систем жизнеобеспечения для летчиков и космонавтов) Сергей Поздняков.

"Нужна автоматика, которая будет анализировать ситуацию и давать за летчика команду на спасение в критической ситуации... Мне кажется, будущее за беспилотниками, тем не менее (такая) автоматика обязана быть на самолетах шестого поколения", - сказал он.

Как пояснил собеседник агентства, в стрессовой ситуации летчик может потерять ощущение высоты и пространственного положения и из-за этого не успеть принять верное решение.

По словам Позднякова, НПП "Звезда" предлагает возобновить исследования, которые велись при создании самолетов вертикального взлета и посадки. "Еще 20 лет назад была создана уникальная автоматика, которая в аварийной ситуации катапультировала летчика из самолета, и это было единственным шансом для спасения", - сообщил он.

В прошлом году главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ Виктор Бондарев сообщил, что в РФ ведутся работы над пилотируемым и беспилотным вариантами самолета шестого поколения. В 2014 году в Объединенной авиастроительной корпорации заявляли, что первый такой самолет будет создан во второй половине 2020-х годов.

НПП "Звезда" разрабатывает катапультные кресла, шлемы, кислородные системы и противоперегрузочные костюмы для всех типов советских и российских военных самолетов, а также скафандры для космонавтов.