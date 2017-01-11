Поздняков: истребитель шестого поколения должен без команды катапультировать пилота
|
Отрасли и сферы: Авиация + Новые разработки, Специальные и защитные средства + Новые разработки
|
Источник: © Виталий Невар/ТАСС
Генеральный директор НПП "Звезда" отметил, что в стрессовой ситуации летчик может потерять ощущение высоты и пространственного положения
МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Пилотируемый вариант истребителя шестого поколения, работы над которым уже начались в России, должен обладать автоматикой, способной без команды пилота катапультировать его в случае опасности. Такое мнение в интервью ТАСС высказал генеральный директор - главный конструктор Научно-производственного предприятия (НПП) "Звезда" (разработчик и производитель систем жизнеобеспечения для летчиков и космонавтов) Сергей Поздняков.
"Нужна автоматика, которая будет анализировать ситуацию и давать за летчика команду на спасение в критической ситуации... Мне кажется, будущее за беспилотниками, тем не менее (такая) автоматика обязана быть на самолетах шестого поколения", - сказал он.
Как пояснил собеседник агентства, в стрессовой ситуации летчик может потерять ощущение высоты и пространственного положения и из-за этого не успеть принять верное решение.
По словам Позднякова, НПП "Звезда" предлагает возобновить исследования, которые велись при создании самолетов вертикального взлета и посадки. "Еще 20 лет назад была создана уникальная автоматика, которая в аварийной ситуации катапультировала летчика из самолета, и это было единственным шансом для спасения", - сообщил он.
В прошлом году главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ Виктор Бондарев сообщил, что в РФ ведутся работы над пилотируемым и беспилотным вариантами самолета шестого поколения. В 2014 году в Объединенной авиастроительной корпорации заявляли, что первый такой самолет будет создан во второй половине 2020-х годов.
НПП "Звезда" разрабатывает катапультные кресла, шлемы, кислородные системы и противоперегрузочные костюмы для всех типов советских и российских военных самолетов, а также скафандры для космонавтов.
11.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
28.11.2016 Интернет-версия журнала «Авиапанорама» 5(119)-2016
23.09.2016 ПАК ФА получит осколочно-фугасные и объемно-детонирующие бомбы
16.09.2016 Контракт на серийное производство Т-50 на КнААЗе планируется заключить до конца 2017 г.
07.09.2016 Истребитель Т-50 завершит первый этап испытаний в 2017 году
31.08.2016 Битва шестых поколений
17.08.2016 Сотый бомбардировщик Су-34 получит Минобороны РФ в ближайшее время
16.08.2016 ВКС России параллельно создают две версии истребителя шестого поколения
15.08.2016 Работы над двумя вариантами самолета шестого поколения ведутся параллельно