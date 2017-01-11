Сергей Поздняков: новые шлемы и "умные" кресла созданы для пилотов ПАК ФА



Источник: © Юрий Машков/ТАСС Источник: © Юрий Машков/ТАСС

Воздушно-космические силы России в 2017 году планируют получить первые пять истребителей нового поколения Т-50 (ПАК ФА). Для летчиков этих самолетов созданы особые костюмы и новые катапультные кресла. О том, как идет работа над этими проектами, в интервью ТАСС рассказал Сергей Поздняков, генеральный директор — главный конструктор НПП "Звезда" имени академика Г.И. Северина.

— Сергей Сергеевич, чем противоперегрузочные костюмы для летчиков ПАК ФА отличаются от других костюмов? Зачем они нужны?

— Для обеспечения безопасности полетов на истребителях пятого поколения и возможности реализовать их высокие полетно-технические характеристики мы в рамках программы создания самолета ПАК ФА разработали противоперегрузочный костюм нового поколения. За счет дополнительной компенсации тела летчика он обеспечивает переносимость перегрузок в несколько раз лучше, чем существующие костюмы.

—То есть, проще говоря, новый костюм во время перегрузок обжимает не только ноги летчика, но и все туловище? (Это делается для того, чтобы кровь не отливала от головы и человек не потерял сознание во время пилотажа. — Прим. ТАСС.)

— Совершенно верно. Существующие противоперегрузочные костюмы, как правило, обжимают ноги и брюшную полость, обеспечивая переносимость перегрузок до 5–7 единиц. Если действие перегрузок не очень длительное, этого достаточно. В этих костюмах много открытых мест, они удобные, легкие и простые, но переносимость летчиком перегрузок в 9 единиц в течение 30–40 секунд они не обеспечивают.

Мы разработали костюм нового поколения, который при возникновении перегрузки позволяет обжать пневмокамерами не только нижнюю часть тела, но и руки. Кроме того, введено упреждающее срабатывание противоперегрузочной защиты по сигналу от бортовой ЭВМ, которое прогнозирует предстоящую перегрузку не позднее чем за одну секунду до ее начала. Это значительно повышает переносимость летчиком перегрузок в высокоманевренном полете. В настоящее время идет летная оценка нового противоперегрузочного костюма, но уже можно сказать, что требования технического задания по переносимости мы выполнили.

— Но если это сплошной комбинезон, то как решен вопрос с вентиляцией?

— После первой же примерки летчики сказали, что в новом костюме жарко, он слишком плотный. К тому же из-за требования по негорючести он выполнен из специальной ткани со специфической пропиткой, которая тоже не добавляет снаряжению комфортности. Сейчас все наши усилия направлены на то, чтобы обеспечить летчикам комфорт без потери достигнутых свойств костюма.

— Созданы ли новые шлемы для летчиков ПАК ФА?

— Для современных боевых самолетов разработан шлем ЗШ-10. На первой стадии работ нам не удалось уменьшить его массу, как планировали, но она все-таки существенно снижена. Шлем удобнее, обеспечивает лучший обзор по сравнению со своими предшественниками. Работы по снижению массы шлема и кислородной маски для Т-50 продолжаются.

— А какие у ПАК ФА будут катапультные кресла?

— У катапультного кресла для ПАК ФА, по сравнению с предшествующими вариантами, возможности значительно расширились. Работать в этом кресле могут и хрупкие женщины, и высокие мужчины: вес пилотов может находиться в диапазоне от 45 до 110 кг. Улучшились эксплуатационные свойства кресла, разработаны новые пороховые заряды, повысилась защищенность систем кресла от внешних электромагнитных воздействий, что особенно актуально в последнее время.

Помимо этого, еще больше развился "интеллект" системы автоматики. Благодаря встроенным датчикам, ввод парашюта точно определяется даже при отсутствии в момент катапультирования информации о скорости полета с бортовых систем самолета.

— Однако летчик по-прежнему сам принимает решение о катапультировании?

— Ручки для катапультирования надо будет выдернуть в любом случае. Запас по высоте за счет автоматики в новом катапультном кресле уменьшен по сравнению с аналогами. Но очень многое зависит от траектории движения самолета в случае отказа или внештатной ситуации.

— Можно ли в будущем создать такое катапультное кресло, которое при любом исходе спасало бы летчику жизнь?

— Мы предлагаем возобновить исследования, которые велись при создании самолетов вертикального взлета и посадки. Еще 20 лет назад была создана уникальная автоматика, которая в аварийной ситуации катапультировала летчика из самолета, и это было единственным шансом для спасения.

Дело в том, что в стрессовой ситуации теряется ощущение высоты и пространственного положения, человек не успевает принять верное решение и его реализовать. Нужна автоматика, которая будет анализировать ситуацию и давать за летчика команду на спасение в критической ситуации.

— Самолеты шестого поколения будут обладать такой автоматикой?

— Мне кажется, будущее за беспилотниками, но тем не менее автоматика, о которой мы говорили выше, обязана быть на самолетах шестого поколения.

Беседовала Анна Юдина