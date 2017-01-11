Первые в 2017 году полеты провели летчики ВВО над заливом Петра Великого
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Отрасли и сферы: Авиация + Состояние и перспективы ОПК
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Источник: © Снимок с видео/управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС
Экипажи Су-30М2 и Су-35С поочередно проводили тренировки по поиску, обнаружению и уничтожению самолетов условного противника
ВЛАДИВОСТОК, 11 января. /ТАСС/. Первые в 2017 году полеты провели летчики истребительного полка армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО) над водами залива Петра Великого вблизи Владивостока. В процессе тренировок отрабатывалась техника поиска, обнаружения и уничтожения самолетов условного противника. Об этом сообщает пресс-служба ВВО.
"Летчики истребительного полка армии ВВС и ПВО Восточного военного округа провели первые в новом году полеты с отработкой тактики ведения воздушного боя (...) При выполнении задач летных смен экипажи самолетов Су-30М2 и Су-35С в ходе тактического противоборства поочередно проводили тренировки по поиску, обнаружению и уничтожению самолетов условного противника", - говорится в сообщении пресс-службы округа.
Отмечается, что полеты проходили над акваторией залива Петра Великого и его частью - Амурским заливом, на берегу которого расположена основная часть Владивостока.
11.01.2017
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