"Ярсу" ищут запасной завод



Подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс»

Источник: Сергей Пятаков / РИА Новости Подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс»Источник: Сергей Пятаков / РИА Новости

Разработчик «Ярсов» заявил о проблемах с поставками комплектующих

Московский институт теплотехники (МИТ) столкнулся с угрозой срыва гособоронзаказа по поставкам ракетного комплекса «Ярс». Поставщик комплектующих – Подольский электромеханический завод (ПЭМЗ) срывает обязательства по контрактам и находится в предбанкротном состоянии, хотя получил в рамках контракта аванс в размере 80%. Срыв Гособоронзаказа грозит заводу новыми штрафами, отмечают эксперты.

Российская армия может столкнуться с проблемами в получении стратегических ракетных комплексов «Ярс». Один из поставщиков Московского института теплотехники (МИТ), который организует изготовление и поставку агрегатов Минобороны, не исполняет свои обязательства по контрактам. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на письмо главы МИТа Сергея Никулина на имя первого гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимира Артякова.

Как пишет Никулин, гидравлическая система для «Ярсов» поставляется Центральным научно-исследовательским институтом автоматики и гидравлики (ЦНИИ АГ). Соисполнителем по поставкам оборудования выступает Подольский электромеханический завод (ПЭМЗ), из-за которого и возникли проблемы по исполнению гособоронзаказа.

Как уточняет глава МИТа, ПЭМЗ был проавансирован на 80% от объема поставок 2017 года, однако поставка оборудования не производится еще с июня 2016 года, а закупка комплектующих не была произведена вовремя.

«Предприятие свои обязательства по контрактам с ЦНИИ АГ не выполняет, находится в предбанкротном состоянии, — отмечает Никулин. — Это поставило под угрозу срыва выполнение заданий государственного оборонного заказа».

По этой причине руководство МИТа просит «Ростех» развернуть дублирующее производство на Ковровском электромеханическом заводе (КЭМЗ).​ Однако, по мнению главы МИТа, на подготовку производства потребуется 1,5 года.

Впрочем, источники агентства RNS указывают, что замена поставщика гидравлических систем не будет проблемой, а сроки в 1,5 года они считают надуманными. «Вопрос замены поставщика гидросистем действительно обсуждался в связи с тяжелым финансовым положением основного производителя этого оборудования — Подольского электромеханического завода. Но ни на одном совещании не говорилось, что Ковровскому электромеханическому заводу нужно 1,5 года для освоения производства этих систем. Это абсолютная фантазия и надуманная проблема», — сказал один из собеседников агентства.

По словам источника, Ковровское предприятие «готово решить такую задачу за три, максимум за шесть месяцев», а на самом заводе заявили, что при передаче документации «уже давно бы все освоили».

У ПЭМЗ два дочерних предприятия – АО «ПЭМЗ Спецмаш» (принадлежит на 100%, производит оборудование специального назначения, на нее, по данным «Ъ», несколько лет назад были переведены все имущество и договоры) и ЗАО «ТПК ПЭМЗ» (98%, занимается производством гидравлического и пневматического силового оборудования).

В 2016 году АО «ПЭМЗ» и «ПЭМЗ Спецмаш» проходили ответчиками по нескольку десятков дел, в том числе о признании завода банкротом. Против «ПЭМЗ» было подано два заявления о признании банкротом – от компаний «Ленаэропроект» и «Гиннес», а также от «Запметаллснаба». Рассмотрение первого было отложено на 30 января текущего года в связи с возможностью погашения долга, во втором суд отказал. Против «ПЭМЗ Спецмаш» в 2016 году рассматривались также два дела о банкротстве. В иске от «Ковровского электромеханического завода», «Прогресс-М» и ТК «Сотрудничество» было отказано. По второму иску, истцами по которому выступили 17 компаний, суд признал «ПЭМЗ Спецмаш» банкротом и ввел процедуру наблюдения.

Согласно данным системы «Спарк-Интерфакс» и Росстата, в настоящий момент контролирующим акционером ПЭМЗ является компания ООО «Агро-Инвест», ей принадлежит 68,42%. Еще 20,51% находится у государственной корпорации «Ростех». «Агро-Инвест», занимающееся лизингом и сублизингом, принадлежит ЗАО «Жуковка*****. Ее совладельцами выступают Умахан Умаханов, депутат Госдумы VI и VII созывов от партии «Единая Россия», и его жена Наида Магомедова, которым принадлежит в компании по 50%. Об участии Умаханова или Магомедовой в решении проблем завода неизвестно.

Компания акционеров ПЭМЗ владеет торговым центром «Лабиринт» на Рублево-Успенском шоссе. В декабре 2016 года Сбербанк подал в суд заявление о признании «Жуковки*****» банкротом.

В рамках VI созыва Умаханов состоял в аграрном комитете Госдумы, сейчас он занимает должность зампредседателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Согласно данным, указанным в декларации о доходах и имуществе депутата на сайте Госдумы, в 2015 году Умаханов заработал 6,03 млн руб., его супруга – 7,4 млн руб. В собственности у него находятся два земельных участка общей площадью 3 тыс. кв. м. и жилой дом, у нее – три жилых дома, квартира и земельный участок под индивидуальное жилье площадью 0,44 тыс. кв. м. С 2011 года совокупный доход Умаханова превысил 250 млн.

Подвижный грунтовый ракетный комплекс РС-24 «Ярс» – это твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета, разработанная МИТ. Основой «Ярса» является ракета комплекса Тополь-М. Впервые полноштатный трехдивизионный состав был укомлектован ракетным комплексом РС-24 «Ярс» в августе 2011 года. Успешные испытания ракет были проведены в 2013 году.

Как говорит первый вице-президент Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, экс-начальник главного штаба РВСН генерал-полковник Виктор Есин, «Ярсы» должны заменить устаревшее оборудование и стать основой РВСН. В прошлом году, напоминает он, на боевое дежурство заступили четыре новых полка РВСН, вооруженные комплексами «Ярс». Всего в 2016 году были поставлены 23 пусковые установки. По словам эксперта, срыв гособоронзаказа может грозить производителю неустойкой и штрафными санкциями, которые должны быть прописаны в контракте.

Кирилл Беляев, Екатерина Пономарева