Около пяти тысяч военных ЮВО прошли обучение на компьютерных тренажерах
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Электронный стрелковый тренажер «Вега-СВ»
Источник: Компания «Транзас»
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 янв - РИА Новости, Иван Капустин. Около 5 тысяч военнослужащих Южного военного округа в Абхазии прошли обучение на компьютерных тренажерах в 2016 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЮВО.
"С начала 2016 года около 5 тысяч военнослужащих военной базы ЮВО, дислоцированной в республике Абхазия, прошли обучение на компьютерных тренажерах. В военной базе применяются около 10 разновидностей тренажеров, в том числе комплексы для обучения экипажей танков Т-90А, стрелков-зенитчиков переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Игла", мотострелков для стрельбы из автоматов АК-74, гранатометчиков ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и других", - говорится в сообщении.
В пресс-службе военного округа добавили, что программное обеспечение тренажеров формирует для обучаемого виртуальную обстановку с учетом различных периодов времени года и суток, а также состояния погодных условий, географических и климатических характеристик района тренировки.
"На мониторах для операторов ПЗРК отображаются траектория полета ракеты, движение наземных и воздушных целей, размеры которых изменяются пропорционально дальности, а также действующие на оператора помехи - засветка, звук, задымление и другие. Компьютерные комплексы для танкистов позволяют создавать реальную картину боя, одновременно показывая на различных дальностях до 15 различных мишеней - танки, боевые машины пехоты, самоходные артиллерийские установки", - уточнили в пресс-службе ЮВО.
11.01.2017
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