В Чечне стартовали военные учения воссозданной 42 мотострелковой дивизии
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Отрасли и сферы: Сухопутная техника + Состояние и перспективы ОПК
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Танк Т-72Б3
Источник: Army Recognition
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Военнослужащие танковых подразделений 42 Евпаторийской дивизии приступили к полевым тренировкам на танках Т-72Б3 в Чечне, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Южного военного округа.
42 Евпаторийская Краснознаменная гвардейская мотострелковая дивизия ЮВО была воссоздана в конце 2016 года на базе трех мотострелковых бригад и дислоцируется в Чеченской Республике. На вооружении дивизии находятся самоходные артиллерийские установки "Мста-С", танки Т-72Б3, БТР-82А, а также новейшие средства радиоэлектронной борьбы.
"Танковые подразделения 42 Евпаторийской Краснознаменной мотострелковой дивизии 58 армии Южного военного округа приступили к занятиям по боевой подготовке. К полевым занятиям привлечено более 500 военнослужащих, задействовано более 50 единиц боевой техники", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, на полигоне "Гвардеец" экипажи танков Т-72Б3 выполняют стрельбу из пушки с ходу по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим боевую технику условного противника, противотанковый гранатометный расчет и артиллерийское орудие. Механики-водители совершенствуют навыки вождения закрепленной за ними техники по труднопроходимой, пересеченной местности с преодолением различных препятствий.
Для создания условий, приближенных к реальной боевой обстановке, на полигоне используются более 200 статистических и динамических мишеней, различные звуковые и дымовые эффекты.
11.01.2017
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