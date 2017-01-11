В Чечне стартовали военные учения воссозданной 42 мотострелковой дивизии



Танк Т-72Б3

Источник: Army Recognition Танк Т-72Б3Источник: Army Recognition

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Военнослужащие танковых подразделений 42 Евпаторийской дивизии приступили к полевым тренировкам на танках Т-72Б3 в Чечне, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Южного военного округа.

42 Евпаторийская Краснознаменная гвардейская мотострелковая дивизия ЮВО была воссоздана в конце 2016 года на базе трех мотострелковых бригад и дислоцируется в Чеченской Республике. На вооружении дивизии находятся самоходные артиллерийские установки "Мста-С", танки Т-72Б3, БТР-82А, а также новейшие средства радиоэлектронной борьбы.

"Танковые подразделения 42 Евпаторийской Краснознаменной мотострелковой дивизии 58 армии Южного военного округа приступили к занятиям по боевой подготовке. К полевым занятиям привлечено более 500 военнослужащих, задействовано более 50 единиц боевой техники", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, на полигоне "Гвардеец" экипажи танков Т-72Б3 выполняют стрельбу из пушки с ходу по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим боевую технику условного противника, противотанковый гранатометный расчет и артиллерийское орудие. Механики-водители совершенствуют навыки вождения закрепленной за ними техники по труднопроходимой, пересеченной местности с преодолением различных препятствий.

Для создания условий, приближенных к реальной боевой обстановке, на полигоне используются более 200 статистических и динамических мишеней, различные звуковые и дымовые эффекты.