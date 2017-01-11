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Военные ЗВО получат свыше 1,5 тысячи единиц нового вооружения в 2017 году

12.01.2017 РИА Новости 71 0
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Вертолет Ка-52
Вертолет Ка-52 на учениях 575-й авиационной базы армейской авиации 11-й армии ВВС и ПВО Восточного военного округа, дислоцированной на аэродроме Черниговка (Приморский край)
Источник: http://warlock-fe.livejournal.com/

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Свыше 1,5 тысячи единиц новейшего вооружения и военной техники поступит в Западный военный округ в 2017 году, первые поставки планируются уже в конце января, сообщил представитель ЗВО Игорь Мугинов.

"В 2017 году в соединения и воинские части ЗВО поступит более 1,5 тысячи образцов новейшего вооружения и военной техники", - сказал Мугинов.

По его словам, объединение военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ЗВО пополнится самолетами фронтовой и вертолетами армейской авиации, среди которых истребители Су-35 и Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, ударные вертолеты Ка-52, Ми-28УБ и Ка-27.

Мугинов отметил, что зенитно-ракетные подразделения ЗВО продолжат перевооружение на комплексы С-400 "Триумф", а войсковое ПВО - на БУК-М3.

Кроме того, мотострелковые, артиллерийские и танковые подразделения будут усилены модернизированными танками Т-72Б3, самоходными артиллерийскими установками и реактивными системами залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г". Продолжится перевооружение подразделений связи, радиоэлектронной борьбы, инженерных войск и соединений специального назначения.

11.01.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Бук-М2
Ка-27
Ка-52
Ми-28УБ
С-400 Триумф
Су-30
Су-34
Су-35
Т-72
Компании
Минoбороны РФ

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