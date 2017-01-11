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Вертолетчики ЦВО отрабатывают прикрытие военных объектов на Южном Урале

12.01.2017 РИА Новости 59 0
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Mi-8AMTSH_001
Вертолет Ми-8АМТШ. Источник: telegrafist.org

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Экипажи транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8 армейской авиации Центрального военного округа (ЦВО) отрабатывают разведку районов и прикрытие военных объектов на Южном Урале, сообщила в среду пресс-служба ЦВО.

В полетах задействовано десять вертолетов.

"Летчики армейской авиации ЦВО выполняют на Южном Урале учебно-тренировочные полеты в условиях тридцатиградусных морозов, установившихся в регионе. Экипажи транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8, взлетая с аэродрома базирования в Челябинской области, совершают полеты с отработкой действий по разведке районов и прикрытию военных объектов", - сказано в сообщении.

В нем отмечено, что вертолетчики также отрабатывают взлет и посадку на необорудованные площадки в условиях образования снежного вихря, выполняют упражнения на проверку групповой слаженности.

11.01.2017
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принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Продукция
Ми-8
Компании
Минoбороны РФ

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