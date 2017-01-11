Над заливом Петра Великого Су-35С на учениях сбили самолеты "противника"



Поступивший в состав 159-го гвардейского истребительного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознамённой армии ВВС и ПВО Западного военного округа истребитель Су-35С (красный бортовой номер "54", серийный номер 03513), построенный в 2016 году на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина (филиал ПАО "Компания "Сухой") по контракту декабря 2015 года. Бесовец (Карелия), 06.12.2016

Источник: РИА Новости Поступивший в состав 159-го гвардейского истребительного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознамённой армии ВВС и ПВО Западного военного округа истребитель Су-35С (красный бортовой номер "54", серийный номер 03513), построенный в 2016 году на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина (филиал ПАО "Компания "Сухой") по контракту декабря 2015 года. Бесовец (Карелия), 06.12.2016Источник: РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 11 янв - РИА Новости. Летчики истребительного полка армии ВВС и ПВО Восточного военного округа провели первые в 2017 году полеты с отработкой тактики ведения воздушного боя с самолетами условного противника, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО Владимир Матвеев.

"Экипажи выполнили комплекс различных элементов боевой подготовки в небе, где особое внимание уделялось технике пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на разных высотах и в различное время суток. При выполнении задач летных смен экипажи самолетов Су-30М2 и Су-35С в ходе тактического противоборства поочередно проводили тренировки по поиску, обнаружению и уничтожению самолетов условного противника", - сообщил Матвеев.

Учебно-тренировочные полеты проходили над акваторией залива Петра Великого и с привязкой к местности над Амурским заливом.

Приморский истребительный авиационный полк укомплектован многоцелевыми сверхманёвренными истребителями Су-35С, поколения "4++" в марте 2016 года.