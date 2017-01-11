Американские военные направили в Японию новейшие истребители F-35



Три многофункциональных американских истребителя пятого поколения F-35

Источник: Reuters Три многофункциональных американских истребителя пятого поколения F-35Источник: Reuters

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Корпус морской пехоты США направил в Японию соединения новейших истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, передает Франс Пресс.

Ранее агентство Киодо сообщило, что власти японского города Ивакуни (префектура Ямагути) одобрили размещение F-35 на своей территории. США планировали перебросить на базу в Ивакуни 16 самолетов, которые должны заменить устаревшие истребители F/A-18 и AV-8 Harrier.

По данным Франс Пресс, отправка F-35 в Японию стала первой оперативной переброской этих истребителей за границу.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал высокую стоимость малозаметных многофункциональных истребителей F-35. Программа, которую осуществляет корпорация Lockheed Martin, обошлась налогоплательщикам примерно в 400 миллиардов долларов.