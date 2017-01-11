В Сеуле заявили, что Пхеньян не способен создать межконтинентальную ракету
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Ким Чен Ын руководит подготовкой к испытательному пуску баллистической ракеты подвижного ракетного комплекса средней дальности, известного как Musudan (BM-25, также известна под обозначениями Rodong-B или Hwasong-10), с ракетного полигона у Вонсана на восточном побережье страны.
Источник: KCNA
ТОКИО, 11 янв — РИА Новости, Ксения Нака. Северная Корея к настоящему времени не обладает технологиями, необходимыми для создания межконтинентальных баллистических ракет, к такому выводу пришло министерство обороны Южной Кореи в обнародованной в среду "Белой книге обороны" за 2016 год.
Как сообщает агентство Киодо, министерство обороны считает, что у КНДР нет технологий для создания ракеты, способной достигнуть территории США. Примечательно, что в "Белой книге обороны" за 2014 год было сделано предположение об обладании Северной Кореей достаточным для этого потенциалом. Пересмотр был вызван несколькими неудачными пусками ракет средней дальности типа "Мусудан".
В первый день января северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил о том, что разработки МБР находятся "на последней стадии завершения", а МИД страны 8 января сообщил, что пуск возможен из места и в сроки, когда это решит высшее руководство страны.
"Белая книга обороны" за 2016 год считает, что КНДР увеличила запасы оружейного плутония до 50 килограммов. Этого хватит на создание 10 ядерных боеголовок.
На прошлой неделе сбежавший в Южную Корею из Великобритании высокопоставленный северокорейский дипломат Тхэ Ен Хо сообщил, что КНДР намерена завершить разработку МБР к концу 2017 – началу 2018 года.
11.01.2017
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