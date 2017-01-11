Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Южнокорейские эксперты считают, что КНДР в 2016 году получила 10 кг плутония

12.01.2017 ИТАР-ТАСС 61 0
0
Понравилась новость?
 0
Ким Чен Ын
Ким Чен Ын осматривает ядерный заряд
Источник: Национальное телевидение КНДР

Этого достаточно для создания десяти ядерных зарядов

СЕУЛ, 11 января. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. КНДР в 2016 году получила около 10 кг плутония путем переработки отработанного ядерного топлива. Об этом говорится в опубликованной в среду в Республике Корея так называемой Белой книге по вопросам обороны.


"Таким образом, общие запасы Севера составляют 50 кг плутония, чего достаточно для создания десяти ядерных зарядов", - отмечается в документе. Его авторы также указывают на высокую результативность программы КНДР по получению высокообогащенного урана.


В "Белой книге" также указано, что Пхеньян в прошлом году принял на вооружение новые баллистические ракеты SCUD-ER, которые являются модернизированной версией устаревших ракет SCUD.


По мнению авторов доклада, в 2017 году сохраняется высокая вероятность проведения КНДР новых испытаний баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ). Кроме того, эксперты ожидают, что Север сосредоточит усилия на повышении боевых характеристик своих субмарин.


КНДР до настоящего момента осуществила пять ядерных испытаний: в 2006, 2009, 2013 годах и два - в 2016 году. Кроме того, Пхеньян в прошлом году провел многочисленные пуски баллистических ракет, в том числе БРПЛ.


В ответ Совет Безопасности ООН ввел в отношении Пхеньяна различные санкции. Ограничительные меры, предусмотренные последней резолюцией (принята 30 ноября 2016 года), касаются лизинга и фрахта судов в КНДР, их страхования, научно-технического сотрудничества (за исключением обменов в области медицины), транзита через территорию Северной Кореи. В документе отмечается, что вводимые меры "не призваны иметь негативные гуманитарные последствия для гражданского населения КНДР".

11.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Южная Корея
Продукция
Р-17
Компании
ООН
Проекты
Ядерный щит

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 12.01 00:41
  • 17
Новый, легкий, фронтовой
  • 12.01 00:33
  • 9
Росгвардия предлагает запретить продажу травматики
  • 11.01 23:58
  • 19
Андрей Богинский о новой стратегии развития авиапрома, точках роста в вертолетостроении и отказе от финансирования проекта перспективного скоростного вертолета
  • 11.01 23:51
  • 3992
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 11.01 23:49
  • 27
Стоимость F-35. Снова неуклонно снижается
  • 11.01 22:18
  • 22
Экипажи Ил-38Н будут круглосуточно искать субмарины условного противника на Камчатке
  • 11.01 22:00
  • 8
Американские истребители получат лазеры для самозащиты
  • 11.01 21:51
  • 19
"Всем показали лишь красивую коробку"
  • 11.01 21:30
  • 5
Неисчислимая "Армата"
  • 11.01 20:56
  • 1
Аналитик высоко оценил потенциал российской кибербезопасности
  • 11.01 20:31
  • 1
Томский вуз в 2017 году напечатает детали вертолетных двигателей на 3D-принтере
  • 11.01 20:22
  • 76
Выборы в США 2016
  • 11.01 20:11
  • 2
Хиджаб и тюрбан официально стали частью униформы армии США
  • 11.01 20:06
  • 1
Эксперт не исключил, что новейший комплекс "Уран-9" испытают в Сирии
  • 11.01 19:53
  • 8
Генерал предрек десантирование российских войск на Украину с моря
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  