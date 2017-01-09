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Оборонные расходы вырастут в 2017 году на 3,2%

11.01.2017 Коммерсантъ 62 0
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Армия США
Армия США. Источник: rus.ruvr.ru
Источник: rus.ruvr.ru

Прежде всего за счет США

Консалтинговая компания Deloitte прогнозирует, что выручка оборонного сектора во всем мире вырастет в 2017 году на 3,2%. В первую очередь это связано с возвратом к росту оборонного бюджета США, но расходы на оборону нарастят и другие страны — так, в России они должны увеличиться на 7,5%.


Согласно подготовленному аналитиками консалтинговой компании Deloitte докладу, посвященному перспективам оборонной и авиакосмической отрасли, в 2017 году сектор покажет довольно значительный рост после нескольких лет «положительного, но сдержанного уровня роста». По прогнозам экспертов компании, выручка сектора в нынешнем году вырастет на 2%, причем в авиакосмической отрасли выручка вырастет лишь на 0,3%, а в оборонной — на 3,2%.


По мнению авторов доклада, такой рост в этой отрасли связан в первую очередь с тем, что в 2017 году оборонный бюджет США вернется к росту, учитывая «возрастающее внимание нового правительства США к укреплению американских вооруженных сил». По данным Deloitte, в нынешнем году оборонный бюджет США вырастет на $9 млрд, до $589 млрд, в 2016 году он вырос на $20 млрд после продолжавшегося пять лет снижения.



«Рост глобальной напряженности ведет к повышению спроса на вооружение на Ближнем Востоке, в Восточной Европе, Северной Корее и в регионе Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей. Это ведет к росту оборонных расходов по всему миру, особенно в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Саудовской Аравии, Южной Корее, Японии, Индии, Китае и России — многие из этих стран уже нарастили закупки вооружений нового поколения»,— говорится в докладе.



Оборонный бюджет России должен вырасти на 7,5%, Китая — на 7,4%, Саудовской Аравии — на 5,7%.


Deloitte приводит размеры военных бюджетов топ-25 стран на 2015 год — США тогда израсходовали на оборонные нужды $595,5 млрд. На втором месте находился Китай ($214,5 млрд в 2015 году), Россия занимала третье место ($91,1 млрд). На четвертом месте находилась Саудовская Аравия ($85,4 млрд), на пятом — Франция ($60,7 млрд). В 2015 году оборонные расходы всех стран составили $1,76 трлн. 39,1% всех оборонных расходов пришлось на Северную и Южную Америку, причем на США — 34%, 25,6% — на страны Азиатско-Тихоокеанского региона.



В декабре IHS Jane’s Aerospace, Defence & Security опубликовала доклад, согласно которому в 2016 году страны НАТО впервые за шесть лет увеличили затраты на оборону, отреагировав таким образом на активизацию террористической организации «Исламское государство» и ухудшение отношений с Россией. Сама же Россия впервые с 1990-х не вошла в топ-5, ее оборонные расходы в прошлом году снизились до $48,5 млрд.



Яна Рождественская

09.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Коммерсантъ
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Страны
Индия
Китай
КНДР
ОАЭ
Россия
Саудовская Аравия
США
Франция
Япония
Компании
NATO

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