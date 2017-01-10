Производственные показатели концерна Airbus в 2016 году



Пассажирский самолет Airbus A320neo с двигателями CFM International LEAP 1A, 2015 год

Источник: flightglobal.com Пассажирский самолет Airbus A320neo с двигателями CFM International LEAP 1A, 2015 годИсточник: flightglobal.com

Как сообщает французская газета "Le Point" в материале Fabrice Gliszczynski "Incroyable! Airbus explose ses objectifs de production en 2016" , за счет титанических усилий, предпринятых в декабре 2016 года, европейская группа Airbus передала заказчикам в последний месяц года 111 пассажирских самолетов, тем самым общее число поставленных гражданских самолетов Airbys в 2016 году достигло 688 единиц. Хотя Airbus уступила первое место по их выпуску американской корпорации Boeing, однако европейская группа превзошла свои собственные планы, которыми подразумевалась поставка в 2016 году 670 самолетов. Об этом результате официально должно быть объявлено в среду.

По информации издания, которые совпадают с данными агентства Reuters, в 2016 году Airbus действительно поставил 688 коммерческих самолетов. Это впечатляющий результат, с учетом того, что в конце ноября производитель говорил всего лишь о 577 поставленных самолетах. То есть, в декабре было произведено 111 самолетов, или почти двухмесячный объем производства, который наблюдался в последнее время (примерно 60 самолетов в месяц).

По данным Reuters, Airbus передал заказчикам в декабре 70 самолетов семейства A320, что представляет собой рекордный показатель. Из них 17 A320neo, чье производство страдали от непоставок в срок двигателей Pratt & Whitney (входит в группу United Technologies). По информации "Le Point", Airbus не смог добиться точного исполнения своих планов по поставкам не менее 50 самолетов A350. Их было передано 49 единиц. С учетом поставленных 688 самолетов аналитики ожидают, что руководство Airbus может принять решение о распределении большей части прибыли среди рабочих.

Несмотря на окончание 2016 года на полной скорости, Airbus уступил Boeing, который поставил заказчикам 748 самолетов. В части портфеля заказов Airbus сможет объявить о значительном отрыве от конкурента, который заявил о 668 новых контрактах в 2016 году. Это значит, что европейцы могли получить в 2016 году на 258 заказов больше (926 самолетов). Однако в 2017 году число новых контрактов видимо уступит числу поставок. Пресс-секретарь Airbus отказался от комментариев.