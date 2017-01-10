США выделят $125 млрд на новые подлодки
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Субмарина типа Ohio в надводном положении
Источник: dimoc.mil
Минобороны США согласовало стоимость новых стратегических подводных лодок. Портал breakingdefense.com сообщил о том, что руководитель военных закупок Пентагона Фрэнк Кендалл официально утвердил объем финансирования постройки 12-ти новых субмарин типа Columbia.
Всего на строительство новых подлодок, которые заменят субмарины типа Ohio, Минобороны США выделит $96 млрд. Учитывая затраты на разработки и испытания субмарин, бюджет программы превысит $125 млрд. Программа рассчитана на пятнадцать лет, производство подлодок будет осуществляться на верфях компаний General Dynamics Electric Boat и Newport News Shipbuilding.
Программа создания новых стратегических субмарин является приоритетной для ВМС США, и военное командование делает акцент на том, что работы над новыми подлодками должны идти без задержек. В противном случае, к 2030-м годам, когда будут списаны подлодки типа Ohio, флот может недосчитаться необходимого количества субмарин, способных нести ракеты с ядерными боеголовками.
Для начала работ по созданию новых субмарин Минобороны США внепланово выделило $773 млн (эта сумма будет потрачена на разработку проекта), чтобы не ждать до марта текущего года, когда вступит в силу новый военный бюджет. Всего до 2021 года на исследования, а также закупки оборудования, технологий и комплектующих планируется потратить $13 млрд.
Сегодня подлодки типа Ohio являются единственными субмаринами в составе ВМС США, способными нести ядерное вооружение. Их строительство началось в 1976 году, а первые подводные лодки этого класса поступили на вооружение американского флота в 1981 году. Всего было запланировано построить 10 таких подлодок, но в ходе строительства госзаказ увеличивался до 18 субмарин. На сегодняшний день все эти подлодки пребывают в составе американского военно-морского флота и считаются одними из самых совершенных в своем классе, поскольку имеют на борту рекордное количество пусковых установок – по 24 на каждой субмарине.
Каждая из субмарин типа Columbia будет оснащаться 16-ю пусковыми установками для ракет Trident II. Первая подлодка должна быть заложена в 2021 году и спустя десять лет поступить на вооружение ВМС США. По предварительным данным, длина новой субмарины составит 171 м, максимальная ширина корпуса – 13 м. Лодку оборудуют неперегружаемым ядерным реактором, который будет действовать на протяжении всего срока ее службы. Также известно, что новые субмарины получат водометные движители.
|Проект субмарин типа Columbia
|Источник: navy.mil
10.01.2017
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