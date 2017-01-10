Южная Корея отказалась от проведения противолодочных учений с США и Японией



Торпедная ДПЛ Chang Bogo SSK061 (Тип 209) класс (1200) Южной Кореи выходит в море

Источник: https://ru.wikipedia.org/ Торпедная ДПЛ Chang Bogo SSK061 (Тип 209) класс (1200) Южной Кореи выходит в мореИсточник: https://ru.wikipedia.org/

Предложение было отклонено на фоне хаоса в стране, связанного с процессом импичмента нынешнего президента Южной Кореи Пак Кын Хе

ТОКИО, 10 января. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Власти Южной Кореи отклонили предложение США и Японии о проведении трехсторонних учений ВМС по отработке действий против подводных лодок КНДР. Такая идея была выдвинута в декабре в ходе проходивших в Сеуле консультаций высокопоставленных представителей военных ведомств трех стран, сообщает газета "Асахи".

Идея коллективных противолодочных учений была высказана в связи с тем, что в ноябре Токио и Сеул подписали соглашение об обмене секретной военной информацией. Это открыло путь к передаче вооруженным силам Южной Кореи данных, которые собирают японские самолеты слежения. Подобная информация, по мнению экспертов, может существенно повысить возможности Сеула по выявлению подлодок КНДР.

Систему передачи таких данных предполагалось отработать во время трехсторонних учений. Однако Сеул предложил пока не проводить их на фоне хаоса в стране, связанного с процессом импичмента нынешнего президента Южной Кореи Пак Кын Хе. Именно она стояла за подписанием с Токио нового военного соглашения, однако, как отмечает газета, сейчас в Южной Корее вызывает отторжение все, что связано со отстраненной от власти Пак Кын Хе.

За ее импичмент проголосовал парламент Южной Кореи, обвинив президента в причастности к финансовым махинациям ближайшей подруги. В настоящее время вопрос об окончательном смещении главы государства рассматривает Конституционный суд.