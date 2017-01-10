Таиланд отказался покупать украинские танки



Первый серийный танк «Оплот», изготовленный в рамках контракта с армией Таиланда.

Источник: www.mediaport.ua Первый серийный танк «Оплот», изготовленный в рамках контракта с армией Таиланда.Источник: www.mediaport.ua

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Минобороны Таиланда разорвало контракт с Киевом на поставку танков "Оплот" из-за невыполнения украинской стороной условий соглашения, сообщает украинское издание "Вести" со ссылкой на заявление главы тайского военного ведомства Правита Вонгсумона.

По словам генерала Вонгсумона, по контракту, подписанному еще 2011 году, армия Таиланда должна была получить 49 танков к октябрю 2017 года, однако начались проблемы с поставками. В прошлом году украинская сторона предоставила лишь 20 "Оплотов". В Бангкоке отметили, что ситуация главным образом обусловлена внутренней ситуацией в Украине.

После этого армейский комитет Таиланда, принимающий решения о закупках военной техники, сократил объем заказа у Украины, а затем и вовсе перешел на танки китайского производства. С Китаем заключили контракт на поставку 28 боевых машин VT-4 с возможностью увеличения заказа.