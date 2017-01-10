Хиджаб и тюрбан официально стали частью униформы армии США
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Отрасли и сферы: Специальные и защитные средства + Состояние и перспективы ОПК
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Вариант униформы
Источник: krpress.ru
В американской армии разрешили носить тюрбаны и хиджабы
Департамент полиции Нью-Йорка разрешил служащим носить бороды и тюрбаны. На это также согласились, в виде отдельных исключений, в армии США.
Военнослужащим армии США разрешили носить хиджабы (для женщин) и тюрбаны (для мужчин), согласно их религиозной принадлежности. Также предусматривается ношение хиджабов и тюрбанов в маскировочных цветах.
«Армия США пересмотрела свою политику, чтобы бойцы могли служить в соответствии с религиозными убеждениями», — разъяснил решение министр по дела армии США Эрик Фэннинг.
По утверждению министра армии США Эрика Фэннинга, новаторства для служащих в армии женщин и мужчин призваны популяризировать службу среди мусульман и сикхов.
По новым правилам, как отмечает печатное издание, солдатам разрешается носить бороды, тюрбаны и хиджабы в том случае, если они «не представляют определенной угрозы, которая не может быть устранена разумными мерами».
Газета отмечает, что головные уборы должны быть сделаны из огнеупорного материала и не отличаться по цвету от униформы.
Стоит обозначить, что новые рекомендации относительно внешнего облика американских военных были разработаны после шумного судебного разбирательства 2016 года.
10.01.2017
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