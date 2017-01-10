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Хиджаб и тюрбан официально стали частью униформы армии США

11.01.2017 krpress.ru 46 0
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Униформа
Вариант униформы
Источник: krpress.ru

В американской армии разрешили носить тюрбаны и хиджабы

Департамент полиции Нью-Йорка разрешил служащим носить бороды и тюрбаны. На это также согласились, в виде отдельных исключений, в армии США.

Военнослужащим армии США разрешили носить хиджабы (для женщин) и тюрбаны (для мужчин), согласно их религиозной принадлежности. Также предусматривается ношение хиджабов и тюрбанов в маскировочных цветах.

«Армия США пересмотрела свою политику, чтобы бойцы могли служить в соответствии с религиозными убеждениями», — разъяснил решение министр по дела армии США Эрик Фэннинг.

По утверждению министра армии США Эрика Фэннинга, новаторства для служащих в армии женщин и мужчин призваны популяризировать службу среди мусульман и сикхов.

По новым правилам, как отмечает печатное издание, солдатам разрешается носить бороды, тюрбаны и хиджабы в том случае, если они «не представляют определенной угрозы, которая не может быть устранена разумными мерами».

Газета отмечает, что головные уборы должны быть сделаны из огнеупорного материала и не отличаться по цвету от униформы.

Стоит обозначить, что новые рекомендации относительно внешнего облика американских военных были разработаны после шумного судебного разбирательства 2016 года.

10.01.2017
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