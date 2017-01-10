РВСН в 2017г проведут более 10 пусков МБР, в том числе с испытаниями перспективных образцов вооружений - Минобороны РФ



Межконтинентальная баллистическая ракета 15Ж65 Тополь-М (РС-12М2)

Источник: rbase.new-factoria.ru Межконтинентальная баллистическая ракета 15Ж65 Тополь-М (РС-12М2)Источник: rbase.new-factoria.ru

Москва. 10 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Более десяти пусков межконтинентальных баллистических ракет проведут в этом году Ракетные войска стратегического назначения, сообщил во вторник сайт Минобороны РФ.

"В 2017 году планируется провести более десяти пусков межконтинентальных баллистических ракет, предусматривающих проведение летных испытаний перспективных образцов вооружения", - говорится в сообщении.

Военные сообщили, что в этом году РВСН проведут свыше 150 командно-штабных, тактических и специальных учений, в том числе с привлечением межвидовых взаимодействующих сил и средств.

"Количество мероприятий боевой подготовки в наступившем году, по сравнению с 2016 годом, увеличится на 50%", - сообщили в военном ведомстве РФ.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что пуски межконтинентальных баллистических ракет в 2017 году будут направлены на испытание перспективных ракетных комплексов, продление сроков эксплуатации существующих ракетных комплексов.

В декабре прошлого года военные сообщали, что в текущем году планируется переоснастить четыре ракетных полка в Козельском, Йошкар-Олинском, Новосибирском и Иркутском соединениях РВСН.

РВСН - род войск Вооруженных Сил Российской Федерации, главный компонент ее стратегических ядерных сил. РВСН предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии.

10 июня прошлого года в Минобороны РФ заявили, что в РВСН проходит плановое перевооружение на новейшие ракетные комплексы стационарного и подвижного базирования. "Особенно интенсивно проходит переоснащение мобильной группировки РВСН с плановой заменой подвижных грунтовых ракетных комплексов "Тополь" на "Ярс", - заявили тогда в Минобороны РФ.