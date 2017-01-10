Шойгу оценил эффективность антитеррористической операции США в Сирии



Сергей Шойгу

Источник: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Сергей ШойгуИсточник: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Международная коалиция во главе с США не оказала никакой поддержки российским ВКС в Сирии. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководством военного ведомства, передает во вторник, 10 января, "Интерфакс".

"Мы основную задачу, которую поставил перед нами верховный главнокомандующий, в прошлом году выполнили. Как бы тяжело и сложно ни было, как бы мы ни нуждались в поддержке международной коалиции, которая, на мой взгляд, сработала не просто "по нолям", а "в минус"", — сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что "это потребовало от нас напряжения всех наших сил, всех наших возможностей, сосредоточения там серьезной группировки — как авианесущей группировки, так и дополнительных сил ВКС, привлечения военной полиции".

29 декабря 2016 года Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным отметил, что сформированы все предпосылки для прекращения боевых действий на территории Сирии, в том числе для сокращения группировки российских войск в стране.

Путин, со своей стороны, сообщил, что были достигнуты договоренности о прекращении огня в Сирии, а правительство республики и вооруженная оппозиция пришли к соглашению сесть за стол переговоров. Режим прекращения огня (к нему присоединилось 13 вооруженных формирований оппозиции) на всей сирийской территории вступил в силу 30 декабря в 00:00. Гарантами перемирия выступили Россия и Турция.

23 декабря 2016 года министр обороны доложил Путину об окончании военной операции в Алеппо. 22 декабря сообщалось, что колонна автобусов вывезла последнюю группу боевиков из восточных кварталов. Сирийская правительственная армия официально подтвердила, что контроль над городом полностью восстановлен.