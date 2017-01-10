Александр Михеев вступил в должность главы "Рособоронэкспорта"
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Александр Михеев
Источник: Сергей Мамонтов / РИА Новости
Бывший глава "Вертолетов России" Александр Михеев вступил в должность генерального директора "Рособоронэкспорта". Об этом "Ленте.ру" сообщили в пресс-службе компании.
Решение о назначении Михеева было принято 26 декабря. 10 января новый гендиректор был представлен руководству компании главой "Ростеха" (которому принадлежит "Рособоронэкспорт") Сергеем Чемезовым.
Прежний глава "Рособоронэкспорта" Анатолий Исайкин находился на своем посту с 2007 года. Его плановый уход источники "Коммерсанта" в сентябре 2016 года связывали с достижением 70-летнего возраста.
Александр Михеев родился в 1961 году, в 1985 году окончил Московский институт инженеров гражданской авиации по специальности "Эксплуатация летательных аппаратов и авиадвигателей". С 2001 по 2013 год уже работал в "Рособоронэкспорте" на разных должностях, включая позиции руководителя департамента экспорта специмущества и услуг ВВС и заместителя гендиректора компании. В 2013-2016 годах возглавлял корпорацию "Вертолеты России".
10.01.2017
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