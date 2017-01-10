Российские ВКС совершили более 19 тысяч вылетов с начала операции в Сирии
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Истребитель Су-33 на палубе тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» у берегов Сирии в Средиземном море. Крейсер «Адмирал Кузнецов» и СКР «Адмирал Григорович» впервые задействованы в операции в Сирии.
Источник: МО РФ
Российская авиация совершила более 19 тысяч боевых вылетов с начала операции в Сирии и нанесла более 71 тысячи ударов по инфраструктуре террористов. Об этом во вторник, 10 января, рассказал начальник Генштаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов на селекторном совещании в Минобороны, передает РИА Новости.
"Основными целями авиации были тренировочные лагеря боевиков, заводы и мастерские по производству боеприпасов, а также объекты незаконного нефтепромысла террористов ИГИЛ ("Исламское государство", группировка, признанная в России террористической — прим. "Ленты.ру")", — отметил Герасимов. Кроме того, он заметил, что международная коалиция во главе с США нанесла около шести тысяч ударов по объектам террористов в Сирии за время операции.
Как рассказали в Генштабе, ВКС РФ освободили от боевиков 499 населенных пунктов и уничтожили 174 завода нефтепродуктов, нарушив снабжение террористов и лишив их источника дохода.
В декабре 2016 года министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала операции в Сирии российские ВКС уничтожили 35 тысяч боевиков.
Россия наносит удары по террористическим группировкам на территории Сирии с 30 сентября 2015 года, развернув на базе Хмеймим авиабригаду особого назначения (в данный момент насчитывает 44 самолета и 16 вертолетов). С просьбой об оказании военной помощи для противодействия боевикам, в том числе из "Исламского государства" и запрещенной в РФ "Джебхат ан-Нусры", к Москве обратился президент Сирии Башар Асад.
10.01.2017
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