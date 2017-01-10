США провели испытание крупного "роя" миниатюрных "беспилотников"



БЛА Perdix

Источник: dronereview.com БЛА PerdixИсточник: dronereview.com

Мини-беспилотники могут применяться для "разведки и наблюдения с небольшой высоты" и управляться в комплексе

ВАШИНГТОН, 9 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Вооруженные силы (ВС) США в октябре 2016 года провели успешную демонстрацию одного из "крупнейших в мире "роев" миниатюрных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны США.

Как она уточнила, этот "рой" состоял из 103 микро-БПЛА Perdix (в честь ученика Дедала Пердикса, известного еще как Пердик и Талос. - Прим. ТАСС). Эти летательные аппараты, вес каждого из которых составляет всего лишь 290 граммов, были отстреляны тремя истребителями-бомбардировщиками F/A-18 Super Hornet над испытательным полигоном Чайна-Лейк (штат Калифорния).

"Микродроны продемонстрировали "продвинутные" модели поведения "роя", такие как коллективная выработка решений, адаптирующийся (к обстановке) строй в воздухе и "самолечение", - заявил Пентагон. По словам представителей ведомства, октябрьское испытание показало надежность технологий, которые доступны на открытом коммерческом рынке и могут применяться в том числе американскими ВС.

Как пояснило военное ведомство США, небольшие и недорогие автономные системы, подобные Perdix, способны теперь выполнять миссии, на выполнение которых прежде требовалось направлять "только крупные дорогостоящие" БПЛА. Аппараты, подобные Perdix, согласно сведениям, изложенным Пентагоном, могут применяться для "разведки и наблюдения с небольшой высоты", а также выполнять "другие миссии". Оператору на земле не требуется управлять каждым из БПЛА, входящих в "рой".