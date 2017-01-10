Военный эксперт опроверг наличие в России специализированных "кибервойск"



Виктор Мураховский

Источник: arsenal-otechestva.ru Виктор МураховскийИсточник: arsenal-otechestva.ru

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Специализированных "кибервойск" у России нет, заявил РИА Новости российский военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

Накануне в СМИ появились сообщения о том, что Россия входят в пятерку стран с самыми высокоразвитыми "кибервойсками".

"У нас как таковых "кибервойск" нет. У нас есть специализированные подразделения, которые занимаются кибербезопасностью, но они "кибервойсками" не называются", - сказал Мураховский.

Эксперт также отметил, что говорить о том, на каком месте находится каждая из стран, обладающих "кибервойсками", было бы не совсем корректно. Делать выводы исключительно из финансирования программ нецелесообразно, а все параметры, по которым можно оценивать уровень развития подобных подразделений не могут быть известны широкой общественности, считает эксперт.

"Меня смущает эта расстановка мест. Это не спортивное соревнование, реальные параметры, на которые можно было бы опираться в сравнении, авторы публикации не знают. Особенно в военном деле абсолютно неправильно конвертировать напрямую бюджеты в некую эффективность. Есть множество параметров, которые влияют на реальную эффективность. Всех исходных данных, в том числе и по российским системам и формированиям, на которые аналитики могли бы опереться, у них нет", - подытожил Мураховский.