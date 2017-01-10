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"Вертолеты России" передали китайской компании первую партию Ка-32A11BC

11.01.2017 РИА Новости 42 0
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Ка-32A11BC
Противопожарный вертолет Ка-32A11BC
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. "Вертолеты России" передали китайским партнерам из Jiangsu Baoli первую партию из двух многоцелевых вертолетов Ка-32A11BC, сообщает во вторник пресс-служба холдинга.

"Холдинг "Вертолеты России" завершил передачу первой партии многоцелевых вертолетов Ка-32A11BC, производство которых налажено на мощностях Кумертауского авиационного производственного предприятия. Договор на поставку четырех многоцелевых вертолетов Ка-32А11ВС "Вертолеты России" и Jiangsu Baoli Aviation Equipment Investment Co.,Ltd подписали в ноябре 2015 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что по условиям контракта еще два вертолета будут переданы в 2017 году. Техника будет эксплуатироваться китайскими операторами для борьбы с пожарами и проведения спасательных операций.

"Вертолеты типа Ка-32A11BC уже несколько лет успешно эксплуатируются в Китае и зарекомендовали себя как надежные машины. Эти вертолеты незаменимы для борьбы с огнем в условиях плотной городской застройки, где обычные пожарные бригады, как правило, имеют ограниченный доступ в высотные дома. Мы рады развивать сотрудничество с нашими китайскими партнерами, и оцениваем рынок Восточной Азии как перспективный", - заявил заместитель гендиректора холдинга Александр Щербинин, слова которого приводит пресс-служба.

Многоцелевой вертолет Ка-32А11ВС предназначен для выполнения поисково-спасательных и высотно-монтажных работ, транспортировки грузов, эвакуации больных и пострадавших, пожаротушения, а также патрулирования. В Китае эти машины используются в основном для ликвидации пожаров и проведения спасательных операций, а также для работ в горной местности.

Ранее холдинг "Вертолеты России" поставил 11 вертолетов типа Ка-32 различным китайским заказчикам. В 2015 году были сданы 3 машины, а в рамках выставки China Aviation and Aerospace - 2016 "Вертолеты России" подписали с Jiangsu Baoli ряд контрактов, включающих в себя поставку в 2017 году одного вертолета Ка-32А11ВС, а также поставку авиационно-технического имущества для машин данного типа.

10.01.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Китай
Россия
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Ка-32
Ка-32А11ВС
Компании
Вертолеты России
КумАПП

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