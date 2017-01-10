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Китай наращивает арсенал бомбардировщиков Н-6

11.01.2017 Военный паритет 41 0
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Бомбардировщик H-6
Китайский стратегический бомбардировщик H-6 версия D
Источник: www.militaryparitet.com

28 декабря Центральное телевидение Китая показало видео, где демонстрировался бомбардировщик Н-6 с мощным бомбовым вооружением.


Самолет был оснащен шестью внешними крыльевыми бомбодержателями, на каждом из которых было подвешено по шесть 250 кг бомб. Таким образом, на самолете было подвешено 36 бомб такого калибра.


Также был продемонстрирован Н-6 с шестью КР c дальностью стрельбы до 2200 км. Сообщалось, что самолет может оснащаться КР KD-63 с дальностью 200 км и ракетами KD-88 с комбинированной ИК/ТВ системой наведения.

10.01.2017
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принадлежат Военный паритет
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Страны
Китай
Продукция
YJ-82

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