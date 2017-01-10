Китай наращивает арсенал бомбардировщиков Н-6
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Китайский стратегический бомбардировщик H-6 версия D
Источник: www.militaryparitet.com
28 декабря Центральное телевидение Китая показало видео, где демонстрировался бомбардировщик Н-6 с мощным бомбовым вооружением.
Самолет был оснащен шестью внешними крыльевыми бомбодержателями, на каждом из которых было подвешено по шесть 250 кг бомб. Таким образом, на самолете было подвешено 36 бомб такого калибра.
Также был продемонстрирован Н-6 с шестью КР c дальностью стрельбы до 2200 км. Сообщалось, что самолет может оснащаться КР KD-63 с дальностью 200 км и ракетами KD-88 с комбинированной ИК/ТВ системой наведения.
10.01.2017
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