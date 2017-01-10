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Шойгу анонсировал новейшую систему "Лиана"

11.01.2017 RNS 43 0
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Спутник «Лотос-С»
Спутник «Лотос-С»
Источник: http://expert.ru/

Министр обороны России заявил, что ведомство работает над созданием космической системы с аппаратами военного назначения «Лотос-С» и «Пион-НКС», сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС. «Успешность ее выполнения напрямую зависит от качества работы предприятий - разработчиков и изготовителей ракетно-космической техники», - сказал Шойгу.

По словам главы военного ведомства, создание и поддержание орбитальной группировки космических аппаратов военного назначения является важной государственной задачей.

Ранее в 2015 году машзавод «Арсенал» сообщил, что начал производство космических аппаратов серии «Лиана». Запуск производства аппарата связан с заменой космических аппаратов предыдущего поколения на более современную технику.

10.01.2017
Права на данный материал
принадлежат RNS
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Шойгу Сергей

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