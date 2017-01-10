Шойгу анонсировал новейшую систему "Лиана"
|
Отрасли и сферы: Электроника и оптика + Новые разработки, Космонавтика + Новые разработки
|
Спутник «Лотос-С»
Источник: http://expert.ru/
Министр обороны России заявил, что ведомство работает над созданием космической системы с аппаратами военного назначения «Лотос-С» и «Пион-НКС», сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС. «Успешность ее выполнения напрямую зависит от качества работы предприятий - разработчиков и изготовителей ракетно-космической техники», - сказал Шойгу.
По словам главы военного ведомства, создание и поддержание орбитальной группировки космических аппаратов военного назначения является важной государственной задачей.
Ранее в 2015 году машзавод «Арсенал» сообщил, что начал производство космических аппаратов серии «Лиана». Запуск производства аппарата связан с заменой космических аппаратов предыдущего поколения на более современную технику.
10.01.2017
Права на данный материал
принадлежат RNS
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
11.01.2017 Шойгу оценил эффективность антитеррористической операции США в Сирии
11.01.2017 Российские ВКС совершили более 19 тысяч вылетов с начала операции в Сирии
11.01.2017 Госпрограмму вооружения до 2025 года согласуют в течение полугода
11.01.2017 Минобороны РФ создает космическую систему "Лиана"
11.01.2017 Минобороны будет еженедельно следить за созданием новых ракет на "Красмаше"
11.01.2017 "Туполев" займется повышением исправности стратегических ракетоносцев
11.01.2017 Шойгу поручил сохранить темпы перевооружения армии и флота в 2017 году
11.01.2017 Шойгу рассказал о подготовке госпрограммы вооружения на 2018-2025 года