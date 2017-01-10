ВКС РФ уничтожили в Сирии 174 кустарных нефтезавода ИГ



Война в Сирии

Источник: AP Photo/Hassan Ammar Война в СирииИсточник: AP Photo/Hassan Ammar

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов подчеркнул, что это позволило лишить боевиков основного источника доходов

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Российская авиация с начала операции в Сирии совершила 19,16 тыс. боевых вылетов и уничтожила, в частности, 174 завода боевиков по производству нефтепродуктов, лишив их таким образов основного источника доходов. Об этом сообщил во вторник начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"С начала операции наша авиация совершила 19 160 боевых вылетов, нанесла более 71 тысячи ударов по инфраструктуре террористов. Основными целями авиации были тренировочные лагеря боевиков, заводы и мастерские по производству боеприпасов, а также объекты незаконного нефтепромысла террористов ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" - прим. ТАСС)", - сказал он на селекторном совещании в Минобороны.

По его словам, "уничтожено более 200 таких объектов, 174 завода по производству нефтепродуктов, 111 колонн "наливников". По оценке начальника Генштаба, "это позволило не только нарушить систему снабжения бандформирований ИГИЛ, но и лишить их основного источника доходов".

Он напомнил, что всего с начала операции ВКС РФ в Сирии от боевиков было освобождено 12,36 тыс. кв. км сирийской территории и 499 населенных пунктов. "Действия наших ВКС, начатые 30 сентября 2015 года, переломили ход борьбы с терроризмом в Сирийской Арабской Республике", - отметил он.

"За это время разгромлены крупные бандформирования в районах Хамы и Хомса. От боевиков очищена провинция Латакия, завершается освобождение от террористов пригородов Дамаска, разблокирована основная транспорнтная магистраль, связывающая столицу с севером страны. Освобождены города Алеппо и Эль-Карьятейн, которые имеют ключевое значение", - добавил Герасимов.

Он также напомнил, что российская авиация наносит удары только после подтверждения данных из нескольких источников, в том числе данных от космической разведки и беспилотных летательных аппаратов.

О гуманитарных вопросах

Герасимов также отметил, что в ходе боевых действий в Сирии российский Центр по примирению враждующих сторон обеспечил решение нескольких гуманитарных вопросов.

"В ходе освобождения Алеппо российским Центром примирения был обеспечен безопасный выход из города более 136 тыс. мирных жителей. Кроме того, во избежание напрасных человеческих жертв командованием группировки российских войск в Сирии совместно с сирийскими войсками проведена уникальная по масштабу и сложности гуманитарная операция, в ходе которой из Алеппо в провинцию Идлиб было вывезено 28,5 тыс. человек, среди которых - боевики и члены их семей", - сообщил он.

"На сегодня специалисты Международного противоминного центра ВС РФ только в Алеппо обнаружили и обезвредили более 23 тыс. взрывоопасных предметов на территории свыше 1500 га", - отметил Герасимов.

По его словам, населению Сирии доставлено более 1100 т российской гуманитарной помощи. При этом в осажденный боевиками Дейр-эз-Зор, в том числе по линии ООН, с использованием российских парашютных систем доставлено более 2500 т гуманитарных грузов.