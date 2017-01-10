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Госпрограмму вооружения до 2025 года согласуют в течение полугода

11.01.2017 ИТАР-ТАСС 40 0
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Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Министр обороны РФ поручил обеспечить выполнение плана перевооружения армии и флота на новые образцы вооружения и военной техники в рамках гособоронзаказа на 2017 год

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Государственная программа вооружения на 2018-2025 годы должна быть подготовлена и согласована с промышленностью в первом полугодии 2017 года, заявил на совещании с руководящим составом Минобороны глава военного ведомства Сергей Шойгу.

"В этом году, в первом полугодии, если говорить точнее, мы должны подготовить, согласовать со всеми, в первую очередь с промышленностью, с наукой следующую государственную программу вооружений на период 2018-2025 годов", - сказал он.

"Это важнейшая задача и на ней необходимо сосредоточить внимание тех, кто занимается составлением и подготовкой этих программ", - добавил министр.

В Минобороны в конце 2015 года сообщали о начале работы над госпрограммой вооружений до 2025 года. До этого глава министерства Сергей Шойгу заявлял, что стоимость этой программы составит 30 трлн рублей. Действующая госпрограмма вооружений на 2011-2020 годы стоит порядка 20 трлн рублей.

Летом 2016 года президент РФ Владимир Путин призвал при формировании новой госпрограммы сохранить ранее набранный темп. На прошедшем тогда заседании военно-промышленной комиссии он напомнил, что в 2015-м задания гособоронзаказа были выполнены на 97%.

Перевооружение армии и флота

Министр обороны России поручил обеспечить выполнение плана перевооружения армии и флота на новые образцы вооружения и военной техники в рамках гособоронзаказа на 2017 год.

"Требуется обеспечить надлежащий контроль за реализацией государственного оборонного заказа на 2017 год с тем, чтобы сохранить набранные темпы перевооружения армии и флота", - заявил министр на совещании с руководящим составом военного ведомства.

По его словам, в 2017 году важно совершенствовать систему боевой и оперативной подготовки войск, применять современные средства и программы обучения, а также брать на вооружение опыт, полученный в Сирии.

Помимо этого, Шойгу отметил, что в этом году необходимо продолжить сбалансированное развитие всех видов и родов войск, осваивать новые типы вооружения и военной техники, укреплять боевой потенциал стратегических ядерных сил.

10.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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