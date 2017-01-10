Аналитик высоко оценил потенциал российской кибербезопасности
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Компьютерные технологии
Источник: Fotolia/ Artur Marciniec
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Потенциал России по защите своих информационных систем сравним с показателями США и Китая, сообщил РИА Новости во вторник руководитель аналитического центра Zecurion Analytics Владимир Ульянов.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Россия входит в топ-5 государств мира по численности и финансированию кибервойск после США, Китая, Великобритании и Южной Кореи.
"Надо понимать, что Россия - одна из ведущих кибердержав и по своему потенциалу она входит как минимум в топ-пятерку, а скорее даже находится на уровне с США и Китаем. Ключевые показатели, на основе которых составлялся рейтинг - финансирование и численность кибервойск, но их сила не зависит от этих двух параметров напрямую", - сказал Ульянов.
Он добавил, что в ходе исследования аналитики также изучали оборонные бюджеты государств, структуру кибервойск, уставные документы и стратегии по кибербезопасности. Помимо этого, для большей объективности использовались и неофициальная информация из открытых источников - комментарии специалистов и должностных лиц, а также справочные данные международных организаций.
По словам собеседника агентства, огромные суммы, которые США вкладывают в развитие кибербезопасности, не дают им пропорционального преимущества, над ближайшими конкурентами - Россией и Китаем, поскольку эффективность кибервойск складывается из множества других факторов.
"Что касается России, то, прежде всего речь идет о Войсках информационных операций, существование которых официально не подтверждено, хотя об их создании говорилось несколько лет назад. Кроме того, мы рассматривали аффилированные организации, которые так или иначе с ними связаны", - подчеркнул глава аналитического центра.
10.01.2017
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