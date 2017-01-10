Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Аналитик высоко оценил потенциал российской кибербезопасности

11.01.2017 РИА Новости 39 0
0
Понравилась новость?
 0
Компьютерные технологии
Компьютерные технологии
Источник: Fotolia/ Artur Marciniec

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Потенциал России по защите своих информационных систем сравним с показателями США и Китая, сообщил РИА Новости во вторник руководитель аналитического центра Zecurion Analytics Владимир Ульянов.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Россия входит в топ-5 государств мира по численности и финансированию кибервойск после США, Китая, Великобритании и Южной Кореи.

"Надо понимать, что Россия - одна из ведущих кибердержав и по своему потенциалу она входит как минимум в топ-пятерку, а скорее даже находится на уровне с США и Китаем. Ключевые показатели, на основе которых составлялся рейтинг - финансирование и численность кибервойск, но их сила не зависит от этих двух параметров напрямую", - сказал Ульянов.

Он добавил, что в ходе исследования аналитики также изучали оборонные бюджеты государств, структуру кибервойск, уставные документы и стратегии по кибербезопасности. Помимо этого, для большей объективности использовались и неофициальная информация из открытых источников - комментарии специалистов и должностных лиц, а также справочные данные международных организаций.

По словам собеседника агентства, огромные суммы, которые США вкладывают в развитие кибербезопасности, не дают им пропорционального преимущества, над ближайшими конкурентами - Россией и Китаем, поскольку эффективность кибервойск складывается из множества других факторов.

"Что касается России, то, прежде всего речь идет о Войсках информационных операций, существование которых официально не подтверждено, хотя об их создании говорилось несколько лет назад. Кроме того, мы рассматривали аффилированные организации, которые так или иначе с ними связаны", - подчеркнул глава аналитического центра.

10.01.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Китай
Россия
США
Южная Корея
Проекты
ИТ
Кибербезопасность

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 11.01 00:35
  • 24
Oshkosh получает новый заказ от армии США на JLTV
  • 11.01 00:24
  • 11
Новый, легкий, фронтовой
  • 10.01 23:29
  • 12
Восстановлен ли потенциал ВВС Украины после войны в Донбассе?
  • 10.01 23:25
  • 12
Новый Ил-112В взлетит вместо украинского Ан-140
  • 10.01 22:53
  • 2
Американский эсминец произвел предупредительные выстрелы по иранским кораблям
  • 10.01 22:01
  • 20
Российский истребитель 5-го поколения Т-50 ПАК ФА: проблемы и перспективы
  • 10.01 21:19
  • 22
Стоимость F-35. Снова неуклонно снижается
  • 10.01 21:13
  • 10
Андрей Богинский о новой стратегии развития авиапрома, точках роста в вертолетостроении и отказе от финансирования проекта перспективного скоростного вертолета
  • 10.01 20:48
  • 1
Российская промышленность вышла из кризиса
  • 10.01 20:20
  • 6
В Крыму нерушима "Утесов" гряда
  • 10.01 19:51
  • 16
"Всем показали лишь красивую коробку"
  • 10.01 18:10
  • 3118
Оценка Советского периода в истории России.
  • 10.01 17:59
  • 647
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 10.01 17:33
  • 1
Разработчик рассказал об особенностях нового зенитного комплекса "Бук-М3"
  • 10.01 16:39
  • 135
Удобные «зеленые человечки»
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  