"Туполев" займется повышением исправности стратегических ракетоносцев
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Отрасли и сферы: Авиация + Состояние и перспективы ОПК
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Стратегический бомбардировщик Ту-95МС, ранее принадлежавший ВВС Украины, март 2014 года
Источник: marv.livejournal.com
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Акционерное общество "Туполев" проведёт опытно-конструкторские работы для повышения исправности стратегических ракетоносцев, заявил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
"Заключен госконтракт с публичным акционерным обществом "Туполев" на проведение опытно-конструкторских работ. Совместно с Минпромторгом оформлено решение о поэтапном повышении исправности и технической готовности ракетоносцев", - сказал Шойгу на совещании.
По его словам, Минобороны принимает все необходимые меры для успешного восстановления производства самолётов Ту-160 и повышения исправности стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС.
Ту-95МС, созданный в качестве носителя нового вооружения - стратегических авиационных крылатых ракет большой дальности - и запущенный в серийное производство в 1981 году, является модификацией стратегического бомбардировщика Ту-95, стоявшего на вооружении отечественных ВВС с 1957 года. В настоящее время авиационно-ракетный комплекс Ту-95МС имеет значительный модернизационный потенциал в части оснащения новым, более эффективным ракетным оружием и оборудованием.
Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности, разработанный в ОКБ Туполева в 1970-1980-х годах. Состоит на вооружении с 1987 года. Это самый крупный и самый мощный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет с изменяемой геометрией крыла, а также самый тяжелый боевой самолет в мире, имеющий наибольшую среди бомбардировщиков максимальную взлетную массу.
10.01.2017
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