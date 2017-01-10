Шойгу поручил сохранить темпы перевооружения армии и флота в 2017 году
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Источник: © Ольга Балашова/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу поручил "оборонке" выполнить план перевооружения ВС РФ в рамках гособоронзаказа на 2017 год.
"Требуется обеспечить надлежащий контроль за реализацией государственного оборонного заказа на 2017 год с тем, чтобы сохранить набранные темпы перевооружения армии и флота", - заявил министр во вторник на совещании с руководящим составом Минобороны.
По его словам, в 2017 году важно совершенствовать систему боевой и оперативной подготовки войск, применять современные средства и программы обучения, а также брать на вооружение опыт, полученный в Сирии.
Помимо этого, он отметил, что в этом году необходимо продолжить сбалансированное развитие всех видов и родов войск, осваивать новые типы вооружения и военной техники, укреплять боевой потенциал стратегических ядерных сил.
10.01.2017
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