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Поставки ракетных комплексов "Ярс" оказались под угрозой

11.01.2017 Lenta.ru 37 0
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RS-24_Yars
PC-24 "Ярс" - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного базирования с разделяющейся головной частью.

Из-за тяжелой экономической ситуации Подольский электромеханический завод не может своевременно поставить оборудование для ракетных комплексов "Ярс", в связи с чем исполнение гособоронзаказа оказалось под угрозой. Об этом во вторник, 10 января, пишет газета "Коммерсантъ".

Речь идет об элементах гидравлических систем пусковых установок комплексов.

По данным издания, в связи с возникшими проблемами исполняющий гособоронзаказ по поставке установок Московский институт теплотехники (МИТ) попросил госкорпорацию "Ростех" развернуть дублирующее производство на Ковровском электромеханическом заводе (КЭМЗ).

15 декабря 2016 года стало известно, что ракетные войска стратегического назначения в 2016 году поставили на боевое дежурство 23 пусковые установки ракетного комплекса "Ярс" в стационарном и мобильном вариантах базирования.

Стратегический ракетный комплекс "Ярс" (обозначение по договору СНВ — РС-24, внутреннее обозначение не раскрывалось) разработан в 2000-е годы Московским институтом теплотехники в рамках развития комплексов РТ-2ПМ2 "Тополь-М". На вооружение РВСН ракета поступает с 2009 года.

По состоянию на начало 2016 года РВСН, по имеющимся данным, располагали 73 ракетами данного типа. По планам, в 2016 году промышленность должна была передать в войска 19 "Ярсов", распределив их между пятью ракетными полками различных дивизий РВСН. В 2015 году военные получили 24 "Ярса", а в 2014-м — 16 таких ракет.

10.01.2017
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