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Российские военные получили первые два дивизиона нового комплекса "Тор-М2"

11.01.2017 Lenta.ru 40 0
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ЗРК «Тор-М2У»
ЗРК «Тор-М2У»
Источник: http://www.vitalykuzmin.net/

В 2016 году в войска переданы два дивизионных комплекта нового зенитного ракетного комплекса "Тор-М2". Об этом заявил главком сухопутных войск Олег Салюков, сообщает сайт министерства обороны.

Как отмечают эксперты Центра анализа стратегий и технологий, это первая поставка нового комплекса 9К331М "Тор-М2" российским военным.

Об успешном завершении испытаний "Тор-М2" концерн "Алмаз-Антей" заявил в 2013 году.

Ранее, в 2012-2016 годах, в войсковую ПВО передавались комплексы "Тор-М2У" (также известны как "Тор-М1-2У") с ракетами 9М331, суммарно восемь дивизионных комплектов: два в соединения Западного военного округа, четыре в Восточный (в том числе в 18-ю пулеметно-артиллерийскую дивизию на Курильских островах), один в Южный, а также один в состав 726-го учебного центра противовоздушной обороны сухопутных войск в Ейске.

"Тор-М2" — это глубоко модернизированный образец из семейства комплексов войсковой ПВО "Тор", среди прочего, отличающийся применением новой ракеты 9М338К. По словам начальника ПВО сухопутных войск генерал-лейтенанта Алексея Леонова, по сравнению с предыдущими версиями возимый боекомплект на боевой машине увеличен с восьми до 16 ракет.

10.01.2017
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Страны
Россия
Продукция
Tор-М2
Тор
Тор-М1
Компании
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ
ЦАСТ

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