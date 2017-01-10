Минобороны Индии разрабатывает «Модель стратегического партнерства» с инозаказчиками



Истребители Су-30МКИ ВВС Индии и Rafale ВВС Франции

Источник: Facebook Истребители Су-30МКИ ВВС Индии и Rafale ВВС ФранцииИсточник: Facebook

ЦАМТО, 10 января. Министр обороны Индии Манохар Паррикар объявил о намерении к концу января завершить разработку «Модели стратегического партнерства» (Strategic Partnership – SP model), предполагающей новую схему реализации импортных оборонных проектов с иностранными партнерами.

Пресс-конференция на эту тему состоялась 3 января в Нью-Дели, в ходе которой М.Паррикар затронул и ряд других оборонных программ. По материалам пресс-конференции газета «Индиа таймс» опубликовала основные тезисы выступления министра обороны.

1) На следующей неделе пройдет заседание, на котором будут обсуждены детали по завершению «Модели стратегического партнерства» до конца этого месяца. Основная цель партнерства – становление Индии как крупного экспортера вооружений.

2) Индии требуется организовать линию производства однодвигательного истребителя. Предпринимаются усилия для выбора индийской компании-производителя и западного партнера для этой программы (очевидно, имеется в виду объявленный в прошлом году тендер по закупке около 200 самолетов).

3) Модель SP будет влиять на политику закупок МО Индии. В ее рамках правительство будет выбирать частные индийские фирмы исключительно с опытом производства военной техники в течение определенного периода. Даная модель была предложена комитетом Сингха Дхирендры в июле 2015 года и затем уточнялась и дополнялась комитетом экспертов во главе с бывшим руководителем DRDO В.К.Аатре, который и сформулировал итоговые критерии отбора стратегических партнеров.

4) Индийская компания для производства однодвигательного истребителя будет определена с помощью модели комитета Аатре. Выбор западного партнера будет зависеть от пакета передачи технологии (TOT) и финансового предложения компании-производителя оригинального оборудования (OEM).

5) Конкурсный процесс будет проведен согласно объявленной ранее инициативе «Сделано в Индии». Самолеты будут приобретены по межгосударственному соглашению.

6) Победитель тендера в этом году определен не будет, однако будут рассмотрены поданные заявки.

7) Относительно проекта истребителя пятого поколения (FGFA) с Россией М.Паррикар заявил, что перед подписанием контракта аспекты передачи технологий и производства будут рассматриваться с учетом данной программы.

8) Министр опроверг сообщения СМИ о планах закупки дополнительных французских истребителей «Рафаль» и назвал их спекулятивными.

9) Проект развития национального легкого истребителя LCA «Теджас» Mk.2 остается открытым. Военно-морская версия LCA разрабатывалась только для демонстрации технологии.

10) Будет продолжена работа по обеспечению Сухопутных войск новыми автоматами.

11) Индия ставит свой целью достичь оборонного экспорта в 2 млрд. долл. к концу истечения срока полномочий нынешнего правительства (2019 год).

12) Предприятия государственного сектора Индии в этом году поставят «дружественным государствам» военную технику на сумму 300-400 млн. долл.

13) Индийский консорциум «Ларсен энд Турбо» (Larsen & Toubro – L&T) подписал несколько контрактов с Вьетнамом по корабельной тематике, которые обсуждались ранее в ходе двустороннего визита.

14) М.Парарикар не стал сообщать о деталях возможного оборонного экспорта в Афганистан, заявив лишь о том, что эта страна «хороший друг и партнер Индии».

15) По словам М.Паррикара, увеличение производства фабрики оружейных заводов OFB (Ordnance Factory Board) в этом году будет обеспечено за счет производства оружия и боеприпасов, а не автомобилей, как это было в прошлом. Это связано с получением одобрения на производство автоматов для сил специального назначения СВ страны.

16) М.Парркар отметил, что на организацию выпуска новой штурмовой винтовки для сухопутных сил OFB дано четыре месяца.