Индия намерена получить права интеллектуальной собственности для поставки самолетов FGFA на экспорт



Возможный облик истребителя FGFA ВВС Индии

Источник: Parijat Gaur / www.parijatgaur.deviantart.com Возможный облик истребителя FGFA ВВС ИндииИсточник: Parijat Gaur / www.parijatgaur.deviantart.com

ЦАМТО, 10 января. До подписания контракта на детальное проектирование и разработку истребителя пятого поколения по программе FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft) Индия стремится получить полную ясность в вопросе передачи технологий «стелс» и правах на экспорт самолетов в третьи страны.

Как сообщает Defenseworld.net, межправительственное соглашение Москва и Нью-Дели должны подписать в ближайшие два-три месяца. Ожидается, что делегация из России прибудет в Нью-Дели, чтобы обсудить все эти аспекты в ближайшие недели.

По словам министра обороны Индии Манохара Паррикара в ходе прошедшей 3 января пресс-конференции в Нью-Дели, второй раунд переговоров по НИОКР по самолету практически завершен за исключением некоторых специфических вопросов.

Индийская сторона рассчитывает получить права интеллектуальной собственности на этапе НИОКР, чтобы в дальнейшем производить и поставлять самолеты на экспорт. «Два-три месяца задержки не имеют большого значения для проекта, рассчитанного на срок в 10-15 лет», сказал М.Паррикар.

В настоящее время стороны не обсуждают количество самолетов, которое будет произведено в рамках проекта. По словам министра, это будет неважно после передачи технологий и возможности производить и продавать самолеты совместно с Россией. Индийский министр подчеркнул, что оценивает данный проект не только с военной, но и с коммерческой точки зрения.