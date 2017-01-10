Индия намерена получить права интеллектуальной собственности для поставки самолетов FGFA на экспорт
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Отрасли и сферы: Авиация + Рынки и сотрудничество, Авиация + Новые разработки
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Возможный облик истребителя FGFA ВВС Индии
Источник: Parijat Gaur / www.parijatgaur.deviantart.com
ЦАМТО, 10 января. До подписания контракта на детальное проектирование и разработку истребителя пятого поколения по программе FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft) Индия стремится получить полную ясность в вопросе передачи технологий «стелс» и правах на экспорт самолетов в третьи страны.
Как сообщает Defenseworld.net, межправительственное соглашение Москва и Нью-Дели должны подписать в ближайшие два-три месяца. Ожидается, что делегация из России прибудет в Нью-Дели, чтобы обсудить все эти аспекты в ближайшие недели.
По словам министра обороны Индии Манохара Паррикара в ходе прошедшей 3 января пресс-конференции в Нью-Дели, второй раунд переговоров по НИОКР по самолету практически завершен за исключением некоторых специфических вопросов.
Индийская сторона рассчитывает получить права интеллектуальной собственности на этапе НИОКР, чтобы в дальнейшем производить и поставлять самолеты на экспорт. «Два-три месяца задержки не имеют большого значения для проекта, рассчитанного на срок в 10-15 лет», сказал М.Паррикар.
В настоящее время стороны не обсуждают количество самолетов, которое будет произведено в рамках проекта. По словам министра, это будет неважно после передачи технологий и возможности производить и продавать самолеты совместно с Россией. Индийский министр подчеркнул, что оценивает данный проект не только с военной, но и с коммерческой точки зрения.
10.01.2017
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