В текущем году на боевое дежурство заступит соединение ПВО Северного флота, оснащенное ЗРС С-400 «Триумф»



С-400 "Триумф"

Источник: Станислав Красильников/ТАСС С-400 "Триумф"Источник: Станислав Красильников/ТАСС

ЦАМТО, 10 января. В 2017 году соединение противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Северного флота (СФ), оснащенное новейшими зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400 «Триумф», заступит на боевое дежурство по охране воздушных границ России с арктических направлений.

Как сообщила пресс-служба Северного флота, в конце прошедшего года расчеты зенитных ракетных подразделений дивизии уже освоили новые системы на полигоне Капустин Яр (Астраханская область) в ходе выполнения начальных боевых стрельб.

На полигоне отрабатывались вопросы ведения учебного противовоздушного боя с применением ракет-мишеней, имитирующих современные средств воздушного нападения условного противника днем и ночью в сложных метеоусловиях при активном радиоэлектронном противодействии.

ЗРС С-400 «Триумф» предназначена для высокоэффективной защиты объектов от ударов всеми видами средств воздушного нападения. Способна поражать самолеты-постановщики помех, самолеты радиолокационного дозора и наведения, самолеты-разведчики, самолеты стратегической и тактической авиации, тактические, оперативно-тактические баллистические ракеты, баллистические ракеты средней дальности, гиперзвуковые цели и другие современные и перспективные средства воздушного нападения.

Система может применяться ночью и днем в любых физико-географических условиях при сильном радиоэлектронном противодействии