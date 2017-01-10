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В текущем году на боевое дежурство заступит соединение ПВО Северного флота, оснащенное ЗРС С-400 «Триумф»

11.01.2017 ЦАМТО 70 0
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С-400 "Триумф"
С-400 "Триумф"
Источник: Станислав Красильников/ТАСС

ЦАМТО, 10 января. В 2017 году соединение противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Северного флота (СФ), оснащенное новейшими зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400 «Триумф», заступит на боевое дежурство по охране воздушных границ России с арктических направлений.

Как сообщила пресс-служба Северного флота, в конце прошедшего года расчеты зенитных ракетных подразделений дивизии уже освоили новые системы на полигоне Капустин Яр (Астраханская область) в ходе выполнения начальных боевых стрельб.


На полигоне отрабатывались вопросы ведения учебного противовоздушного боя с применением ракет-мишеней, имитирующих современные средств воздушного нападения условного противника днем и ночью в сложных метеоусловиях при активном радиоэлектронном противодействии.


ЗРС С-400 «Триумф» предназначена для высокоэффективной защиты объектов от ударов всеми видами средств воздушного нападения. Способна поражать самолеты-постановщики помех, самолеты радиолокационного дозора и наведения, самолеты-разведчики, самолеты стратегической и тактической авиации, тактические, оперативно-тактические баллистические ракеты, баллистические ракеты средней дальности, гиперзвуковые цели и другие современные и перспективные средства воздушного нападения.


Система может применяться ночью и днем в любых физико-географических условиях при сильном радиоэлектронном противодействии

10.01.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
ГЗЛА
СФ

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