В РВСН поступают новейшие боевые противодиверсионные машины «Тайфун-М»
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Противодиверсионная машина "Тайфун-М"
Источник: РИА Новости
ЦАМТО, 10 января. Завершены разработка и испытания боевой противодиверсионной машины (БПМД) «Тайфун-М», предназначенной для охраны и обороны ракетных комплексов Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).
Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, в настоящее время БПДМ «Тайфун-М» поступают в соединения, перевооружаемые на подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) «Ярс». В 2016 году в РВСН поступили 14 таких машин, на 2017 год спланирована поставка еще 12 БПДМ.
Боевая противодиверсионная машина (БПДМ) «Тайфун-М» разработана в интересах РВСН на базе бронетранспортера БТР-82. Она предназначена для ведения разведки в позиционных районах в радиолокационном, оптическом и инфракрасном диапазонах волн, а также борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника.
Уникальность БПДМ заключается в ее оснащении комплексом разведывательных средств, в том числе беспилотным летательным аппаратом, позволяющими обнаруживать противника на дальности до 5 км.
Наряду противодиверсионными машинами в РВСН поступает уникальный тренажер для обучения военнослужащих подразделений охраны и разведки находить диверсионные группы в зонах невидимости оптико-электронных и радиоэлектронных средств.
Благодаря многофункциональности тренажер дает возможность осуществлять подготовку всего экипажа БПДМ – от механика-водителя до стрелка дистанционно управляемой платформы.
Новейший тренажерный комплекс моделирует тактическую обстановку в районе активных действий диверсионных групп, все неподвижные и подвижные объекты, включая автомобильную технику и личный состав противника. Система имитации тактической обстановки позволяет управлять появлением эффектов от взрывов, выстрелов и трассирующих пуль.
Тренажер дает возможность контролировать в реальном времени действия обучаемых, фиксируя ошибки каждого из номеров расчета в автоматическом режиме. Телевизионная система наблюдения позволяет руководителю занятий наблюдать за действиями всех членов экипажа.
В учебном корпусе, имитирующем боевую стартовую позицию ПГРК «Ярс», военнослужащие учатся устанавливать разведывательно-сигнализационные устройства, предназначенные для обнаружения диверсантов в любых метеоусловиях вне зависимости от времени суток.
В 2016 году в РВСН было поставлено 10 тренажеров БПДМ «Тайфун-М», до 2020 года поступит еще 20 таких комплексов, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.
10.01.2017
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